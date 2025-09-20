LT Grade प्री परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 7 साल बाद 7466 पदों पर निकली है भर्ती

LT Grade Pre Exam 2025: यूपी में सहायक आध्‍यपक एलटी ग्रेड प्री परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है. उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 6 विषयों की परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया है. लोक सेवा आयोग के मुताबिक, गणित विषय की परीक्षा 6 दिसंबर 2025 को पहली पाली में सुबह 9 से 11 बजे के बीच होगी. वहीं, हिंदी की परीक्षा उसी दिन दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच परीक्षा होगी.

बाकी विषयों की परीक्षा इस दिन

इसके अलावा विज्ञान की परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को पहली पाली में सुबह 9 से 11 बजे के बीच होगी. संस्कृत विषय की 7 दिसंबर 2025 को दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच परीक्षा होगी. गृहविज्ञान विषय की 21 दिसंबर 2025 को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच होगी. वाणिज्य विषय की परीक्षा 21 दिसंबर को दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच आयोजित की जाएगी. परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पाण्डेय ने यह जानकारी दी है.

7466 पदों पर भर्ती के लिए मांगे गए थे आवेदन

बता दें कि यूपी के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेट के 7466 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था. 28 अगस्‍त तक आवेदन करने की अंतिम तारीख थी. 7 साल बाद हो रही इस भर्ती में लाखों अभ्‍यर्थियों ने आवेदन किया था. राजकीय विद्यालयों के तहत पुरुष वर्ग के लिए 4860 और महिला वर्ग के लिए 2525 पद हैं. दिव्‍यागंजन सशक्‍तीकरण विभाग के तहत कुल वैकेंसी 81 है. जुलाई में अधिसूचना जारी हुई थी. अब सितंबर में परीक्षा तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है.

