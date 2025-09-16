RO ARO प्री परीक्षा का रिजल्‍ट जारी, चार लाख से ज्‍यादा अभ्‍यर्थियों में 7479 का हुआ चयन
RO ARO प्री परीक्षा का रिजल्‍ट जारी, चार लाख से ज्‍यादा अभ्‍यर्थियों में 7479 का हुआ चयन

UPPSC RO ARO Result Out: लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ 2023 परीक्षा के लिए 1076004 अभ्‍यर्थियों ने आवेदन किया था. इसमें 454589 अभ्‍यर्थियों ने परीक्षा दी थी. अब आयोग ने प्री परीक्षा का रिजल्‍ट जारी कर दिया है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Sep 16, 2025, 11:53 PM IST
UPPSC RO/ARO Result
UPPSC RO/ARO Result

UPPSC RO ARO Result Out: उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) 2023 की प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. समीक्षा अधिकारी (RO) के लिए प्री परीक्षा में कुल 6093 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं. वहीं, सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के लिए प्री परीक्षा में 1386 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं. कुल 4 लाख 54 हजार 589 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. प्री परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. Uppsc.up.nic.in पर अभ्यर्थी प्री परीक्षा का रिजल्ट देख सकते हैं. 

किस पद के लिए कितने अभ्‍यर्थियों का हुआ चयन 
बता दें कि लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ 2023 परीक्षा के लिए 1076004 अभ्‍यर्थियों ने आवेदन किया था. इसमें 454589 अभ्‍यर्थियों ने परीक्षा दी थी. अब आयोग ने प्री परीक्षा का रिजल्‍ट जारी कर दिया है. प्री रिजल्‍ट के आधार पर समीक्षा अधिकारी के कुल 338 पदों के लिए 6093 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 79 पदों के लिए 1386 एवं सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के 2 पदों के लिए 30 अभ्‍यर्थी सफल हुए हैं. अब ये चयनित अभ्‍यर्थी मुख्‍य परीक्षा में शामिल होंगे. 

कैसे डाउनलोड करें रिजल्‍ट 
यूपी आरओ एआरओ रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “What's New” सेक्शन में जाना होगा. फ‍िर आपको UPPSC RO ARO Result लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यूपी आरओ एआरओ रिजल्ट पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं. आप यूपी आरओ एआरओ रिजल्ट पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए. 

यह भी पढ़ें : यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन में हो गई गलती तो कर सकते हैं सुधार, चूक न जाना ये आखिरी मौका!

यह भी पढ़ें :  8010 पदों पर नौकरी के लिए सुनहरा मौका, 10वीं के युवाओं को ऑन द स्‍पॉट म‍िलेगी नौकरी

RO ARO Result 2023

;