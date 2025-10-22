Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2971100
Zee UP-UttarakhandNew Jobs

UPPSC RO/ARO Mains 2025: मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, जल्दी करें, कहीं निकल न जाए आखिरी तारीख

UPPSC RO/ARO Mains 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) मुख्य परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार uppsc.up.nic.in पर इस तारीख तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 22, 2025, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPPSC RO/ARO Mains 2025: मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, जल्दी करें, कहीं निकल न जाए आखिरी तारीख

प्रयागराज:  उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती परीक्षा 2023 के मुख्य चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट [uppsc.up.nic.in](http://uppsc.up.nic.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है, जबकि फॉर्म की हार्ड कॉपी 7 नवंबर तक डाउनलोड की जा सकती है. 

ऐसे करें आवेदन
1. अभ्यर्थी सबसे पहले uppsc.up.nic.in पर जाएं.
2. होम पेज पर दिए लिंक 'Fill Online Details for Advt. No. A-7/E-1/2023, Samiksha Adhikari/Sahayak Samiksha Adhikari (Mains) Exam-2023' पर क्लिक करें.
3. इसके बाद 'Click here to Authenticate' पर जाकर OTR नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
4. लॉगिन करने के बाद Applicant Dashboard में 'Check Latest Status' चुनें.
5. इसके बाद 'Proceed for Fee Deposition' पर क्लिक कर शुल्क जमा करें और आवेदन पूरा करें.

आवेदन पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को अपने भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ निम्न पते पर पंजीकृत डाक से भेजना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

'पूर्व सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (परीक्षा अनुभाग-4), 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज – 211018'.

कितने उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट
प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई है. आयोग के अनुसार –
समीक्षा अधिकारी (RO) के 338 पदों के लिए 6,093 उम्मीदवार
सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के 79 पदों के लिए 1,386 उम्मीदवार
और सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के 2 पदों के लिए 30 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए हैं.

अधिक जानकारी और आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए उम्मीदवार यूपीपीएससी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: RO ARO प्री परीक्षा का रिजल्‍ट जारी, चार लाख से ज्‍यादा अभ्‍यर्थियों में 7479 का हुआ चयन

ये भी पढ़ें: UP TET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत! परीक्षा शुल्क बढ़ाने के फैसले पर सीएम योगी ने जताई नाराजगी, दिये ये आदेश

TAGS

uppsc ro aro exam

Trending news

uppsc ro aro exam
UPPSC RO/ARO Mains 2025: मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर आखिरी तारीख
Lucknow news
पेशाब चटवाया, गालियां दीं...दलित बुजुर्ग के साथ मंदिर संचालक ने किया अमानवीय व्यवहार
Fatehpur News
बेटे की दबिश से भड़का हिस्ट्रीशीटर,पेट्रोल डाल लगाई आग,फिर पुलिस चौकी में मचाया बवाल
chhath 2025
छठ महापर्व पर यूपी में बंद रहेंगे स्कूल-ऑफिस ? ये रही UP सरकार की Holiday List
Gorakhpur News
गिड़गिड़ा रहा CM योगी को धमकी देने वाला, मुकदमा दर्ज होते ही अब मांग रहा माफी
Mathura News
अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत,ज्ञानानंद महाराज ने भेंट कर दिया लेटेस्ट अपडेट
gonda news
गोंडा में दिल दहला देने वाला मामला, कलयुगी बेटे ने मां को सिलबट्टे से कूचकर की हत्या
Sonbhadra News
सोनभद्र में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, मामा-भांजा की दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर
Gorakhpur News
गोरखपुर में दिखा रफ्तार का कहर, भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत,चार घायल
Kedarnath
केदारनाथ धाम के कब और कितने बजे बंद होंगे कपाट? जानिए अब 6 महीने कहां होगी पूजा