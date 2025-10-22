UPPSC RO/ARO Mains 2025: मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, जल्दी करें, कहीं निकल न जाए आखिरी तारीख

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती परीक्षा 2023 के मुख्य चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट [uppsc.up.nic.in](http://uppsc.up.nic.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है, जबकि फॉर्म की हार्ड कॉपी 7 नवंबर तक डाउनलोड की जा सकती है.

ऐसे करें आवेदन

1. अभ्यर्थी सबसे पहले uppsc.up.nic.in पर जाएं.

2. होम पेज पर दिए लिंक 'Fill Online Details for Advt. No. A-7/E-1/2023, Samiksha Adhikari/Sahayak Samiksha Adhikari (Mains) Exam-2023' पर क्लिक करें.

3. इसके बाद 'Click here to Authenticate' पर जाकर OTR नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

4. लॉगिन करने के बाद Applicant Dashboard में 'Check Latest Status' चुनें.

5. इसके बाद 'Proceed for Fee Deposition' पर क्लिक कर शुल्क जमा करें और आवेदन पूरा करें.

आवेदन पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को अपने भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ निम्न पते पर पंजीकृत डाक से भेजना होगा.

'पूर्व सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (परीक्षा अनुभाग-4), 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज – 211018'.

कितने उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट

प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई है. आयोग के अनुसार –

समीक्षा अधिकारी (RO) के 338 पदों के लिए 6,093 उम्मीदवार

सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के 79 पदों के लिए 1,386 उम्मीदवार

और सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के 2 पदों के लिए 30 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए हैं.

अधिक जानकारी और आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए उम्मीदवार यूपीपीएससी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

