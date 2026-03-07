Advertisement
यूपी लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा की तारीख का ऐलान, एक पद पर 46 अभ्यर्थियों में मुकाबला, नया सिलेबस भी बड़ी चुनौती

UP PET Exam 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएससी) लेखपाल मुख्य परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है. लेखपाल मुख्य परीक्षा (PET-2025) 21 मई 2026 को होगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 07, 2026, 07:45 PM IST
UP Lekhpal 2025 Final Exam Date
UP PET Exam 2025: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है. आयोग के अनुसार लेखपाल भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा 21 मई को आयोजित की जाएगी. परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी. 

आयोग द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक इस परीक्षा में कुल 3 लाख 66 हजार 712 अभ्यर्थी शामिल होंगे. प्रदेश में लेखपाल के कुल 7,994 पदों पर भर्ती की जानी है. ऐसे में प्रत्येक पद के लिए औसतन करीब 46 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा, जिससे प्रतियोगिता काफी कड़ी रहने की संभावना है. 

UP PET परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी हुए शॉर्टलिस्ट
यह भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) के अंकों के आधार पर आगे बढ़ाई गई है. PET में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. आयोग ने इसके लिए कटऑफ भी जारी की थी. अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ 55.12 अंक तय की गई थी, जबकि अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कटऑफ 47.50 अंक निर्धारित की गई थी.

इस बार लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में भी बड़ा बदलाव किया गया है. आयोग ने परीक्षा को पूरी तरह नए ढांचे में तैयार किया है. मुख्य परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी और इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे. उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए दो घंटे का समय मिलेगा. परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी, इसलिए अभ्यर्थियों को सावधानी के साथ प्रश्नों का चयन करना होगा. 

नए सिलेबस में बड़ा बदलाव 
नए सिलेबस में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि गणित को पूरी तरह हटा दिया गया है. उसकी जगह डेटा इंटरप्रिटेशन (DI) को शामिल किया गया है, जिसमें 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे. वहीं ग्रामीण समाज और विकास से इस बार केवल 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जबकि वर्ष 2022 की भर्ती में इस विषय से 25 प्रश्न आते थे. इसके अलावा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी को पहली बार सिलेबस में शामिल किया गया है. सामान्य हिंदी का वेटेज भी कम कर दिया गया है, जो पहले 25 अंकों का था, अब इसे घटाकर 10 अंक कर दिया गया है. 

इधर आयोग ने अवर अभियंता (सिविल) भर्ती की मुख्य परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है. यह परीक्षा 3 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी. दोनों परीक्षाओं की तिथियां आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं, जहां से अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: ड्राइवर की बेटी बनी IAS: मां और भाई की मौत के दुख के बीच भी जारी रखी तैयारी, UPSC में हासिल की 79वीं रैंक

