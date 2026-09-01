PET-2026 आवेदन की अंतिम डेट बढ़ी, UPSSSC ने अभ्यर्थियों को दिया एक और मौका

राज्य चुनें
UP PET-2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन (यूपीएसएसएससी) आयोग ने PET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. UPSSSC ने यूपी PET-2026 के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. 1 सितंबर आखिरी डेट थी, जिसे आयोग ने बढ़ा दिया है. ऐसे में अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका फिर से मिल गया है.
7 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन
आयोग के मुताबिक, अब PET-2026 के लिए अभ्यर्थी 7 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे. वहीं, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर रहेगी. बता दें कि 3 अगस्त से पीईटी 2026 के लिए आवेदन शुरू हुआ था. अभ्यर्थियों को आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है. UPSSSC ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें, समय रहते पूरा आवेदन प्रक्रिया पूरा कर लें.
(खबर अपडेट की जा रही है)