यूपी के लाखों युवाओं को खुशखबरी! PET 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी, देखें आवेदन की आखिरी तारीख

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UPSSSC PET 2026: यूपी में ग्रुप सी की नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने सोमवार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2026) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर 3 अगस्त से आवेदन कर सकेंगे. आइए जानते हैं आयोग की ओर जारी नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है?.
PET 2026 का नोटिफिकेशन जारी
जानकारी के मुताबिक, यूपी में सरकारी नौकरी के लिए PET अनिवार्य कर दिया है. पिछले महीनों आईं भर्तियों में PET 2025 के स्कोरकार्ड के आधार पर रिक्त पदों को भरा गया. अब आने वाली भर्तियों के लिए PET 2026 के तहत भर्ती की जाएगी. ऐसे में सोमवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने PET 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया. 3 अगस्त से अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.
इन भर्तियों के लिए होंगे योग्य
PET 2026 में आवेदन के बाद ही अभ्यर्थी अगली भर्ती में शामिल हो सकेंगे. PET 2026 के स्कोरकार्ड के आधार पर लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम विकास अधिकारी, असिस्टेंट अकाउंटेंट और एक्स-रे टेक्नीशियन जैसे कई पदों पर भर्ती में शामिल हो सकेंगे. 3 अगस्त से आवेदन शुरू होगा, जो 1 सितंबर को ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे. इसके बाद 8 सितंबर तक गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा.
PET 2026 में आवेदन के लिए कितना देना होगा शुल्क
बता दें कि PET 2026 के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 185 रुपये है. इसमें 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस भी शामिल है. वहीं, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 95 रुपये हैं. इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 25 रुपये शुल्क देना होगा.
कितनी योग्यता होनी चाहिए?
PET 2026 में आवेदन के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए. अगर 12वीं, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रखा है तो और अच्छा है. साथी आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु सीमा 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 18 साल होना चाहिए. वहीं, अधिकतम 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी.
कैसे कर सकेंगे आवेदन
अभ्यर्थियों को सबसे पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा. यदि आप नये कैंडिडेट हैं, तो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा. वहीं, जिन अभ्यर्थियों ने ओटीआर कर रखा है वह मोबाइल नंबर वेरिफाई कर लॉगइन कर सकेंगे. इसके बाद PET 2026 के टैब पर क्लिक करें. यहां 10वीं, 12वीं, कैटेगिरी, उम्र, पता, सर्टिफिकेट्स की डिटेल भरनी होगी. साथ ही एक फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा. इसके बाद आपके सामने 11 अकों का रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा.