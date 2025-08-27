UPSSSC PET Admit Card 2025: उत्‍तर प्रदेश अधीनस्‍थ सेवा चयन आयोग ने जारी किए PET 2025 के एडमिट कार्ड, देखें एग्‍जाम सिटी
UPSSSC PET Admit Card 2025: उत्‍तर प्रदेश अधीनस्‍थ सेवा चयन आयोग ने जारी किए PET 2025 के एडमिट कार्ड, देखें एग्‍जाम सिटी

UPSSSC PET Admit Card 2025: उत्‍तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2025 अगले महीने दो दिन आयोजित की जाएगी. आयोग 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करेगा. इससे पहले ए‍डम‍िट कार्ड जारी कर दिया है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 27, 2025, 04:00 PM IST
UPSSSC PET Admit Card 2025: उत्‍तर प्रदेश अधीनस्‍थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अभ्‍यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने अभी सिटी स्लिप जारी कर दिया है. अभ्‍यर्थी रजिस्‍ट्रेशन नंबर और जन्‍मतिथ‍ि डालकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. 

UPSSSC ने जारी किया एडमिट कार्ड 
बता दें कि उत्‍तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2025 अगले महीने दो दिन आयोजित की जाएगी. आयोग 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करेगा. पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगी. वहीं, दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम पांच बजे तक होगी. अब उत्‍तर प्रदेश अधीनस्‍थ सेवा चयन आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है. 

कैसे डाउनलोड करें प्रवेश पत्र 
अभ्‍यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. वेबसाइट पर जाकर होम पेज पर जाना होगा. इसके बाद Examination सेक्‍शन पर क्लिक करें. अब डाउनलोड PET एग्‍जाम एडमिट कार्ड पर क्लिक करें. प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए रजिस्‍ट्रेशन नंबर और जन्‍मतिथि डालनी होगी. इसके बाद लिंग और वेरिफ‍िकेशन कोड दर्ज करना होगा. इसके बाद आपका प्रवेश पत्र दिख जाएगा. 

कहां से पूछे जाएंगे सवाल
PET 2025 परीक्षा में 100 बहुविकल्‍पीय प्रश्‍न पूछे जाएंगे. इसमें सामान्‍य ज्ञान, गणित, सामान्‍य हिंदी, सामान्‍य अंग्रेजी, तार्किक क्षमता, भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था, विज्ञान आदि विषयों से प्रश्‍न पूछे जाएंगे. दो घंटे की परीक्षा होगी. निगेटिव मार्किंग भी होगी. गलत जवाब देने पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे. 

यह भी पढ़ें लखनऊ पहुंचीं 100 से ज्‍यादा नामी कंपनियां, 50 हजार युवाओं को ऑन द स्पॉट म‍िलेगी नौकरी!, न गवाएं सुनहरा मौका

यह भी पढ़ें  UP Police Bharti 2025: 1-2 सौ नहीं, हजारों पदों पर भर्ती, ये होगा लिखित परीक्षा का फॉर्मेट, एक गलती कर सकता है बड़ा नुकसान

