यूपी विधान भवन में नौकरी का शानदार मौका, भवन रक्षक और अग्निरक्षक के 170 पदों पर निकली भर्ती; जानें पूरा प्रोसेस

Lucknow: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 12वीं पास युवाओं के लिए एक और शानदार अवसर सामने आया है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने विधान भवन रक्षक और अग्निरक्षक पदों पर भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया है. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है जो राजधानी में स्थित विधान भवन में सेवा देना चाहते हैं.

170 पदों पर भर्ती

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कुल 170 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. खास बात यह है कि यह आवेदन प्रक्रिया मुख्य परीक्षा के लिए है, जिसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 में भाग लिया है. PET स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

नोट करें जरूरी तारीख

भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 जून 2026 से शुरू होगी और 29 जून 2026 तक आवेदन एवं शुल्क जमा किए जा सकेंगे. वहीं आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 तय की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होगी योग्यता

योग्यता की दृष्टि से उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं) पास होना अनिवार्य है. आयु सीमा 1 जुलाई के आधार पर न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.

शारीरिक योग्यता

शारीरिक मानकों में पुरुष उम्मीदवारों के लिए सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी और एसटी वर्ग के लिए 160 सेमी निर्धारित की गई है. सीना सामान्य वर्ग के लिए 84 सेमी (फुलाने पर) और आरक्षित वर्ग के लिए 82 सेमी होना चाहिए. वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग में न्यूनतम ऊंचाई 152 सेमी और एसटी वर्ग के लिए 147 सेमी रखी गई है.

PET 2025 रहेगा आधार

चयन प्रक्रिया में PET 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. कुल पदों के अनुपात में लगभग 15 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन शुरू होने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज, विशेषकर आरक्षित वर्ग से जुड़े प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप में तैयार कर लें, ताकि आवेदन के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.