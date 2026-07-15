/यूपी के निगमों और आयोगों में खाली पदों पर जल्द होंगी नई नियुक्तियां, योगी सरकार की सूची तैयार, जल्द होगी घोषणा!

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लखनऊ न्यूज/तुषार श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के विभिन्न निगमों, आयोगों, बोर्डों और परिषदों में खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी के अंतिम चरण में है. लंबे समय से प्रतीक्षित इन राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन के बीच कवायद अब तेज हो गई है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की अंतिम मुहर लगते ही इन पदों पर नियुक्तियों की घोषणा कभी भी की जा सकती है.
80 से अधिक प्रमुख नामों पर सहमति
सूत्रों के अनुसार, सरकार और पार्टी संगठन के बीच कई दौर की गहन चर्चा हुई है. हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बैठकों में संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन पूरा कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, संगठन और सरकार ने मिलकर लगभग 80 से अधिक बेहद महत्वपूर्ण और प्रमुख नामों की सूची को हरी झंडी दे दी है। यह प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा चुका है.
पहले चरण में प्राथमिकता वाले आयोग
सरकार की रणनीति के तहत नियुक्तियों को चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील आयोगों को प्राथमिकता दी जा रही है. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) आयोग, अल्पसंख्यक आयोग जैसे कई प्रमुख आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय से खाली हैं. इसके अलावा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी जल्द ही समाप्त होने वाला है. इन पदों पर अनुभवी और पार्टी के प्रति समर्पित लोगों को बिठाकर सरकार कामकाज को गति देना चाहती है.
पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलेगा तोहफा
राजनीतिक गलियारों में इन नियुक्तियों को बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश में करीब 1,000 से अधिक राजनीतिक पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू होने से कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार होगा. अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष और सदस्यों तक के इन पदों पर नियुक्तियाँ न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाएँगी, बल्कि पार्टी संगठन को भी मजबूती प्रदान करेंगी.
जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना
फिलहाल, पूरी कवायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाले में है. सूचियों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है और अब केवल मुख्यमंत्री की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है. जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय से इन नामों को अंतिम मंजूरी मिलेगी, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. सरकार का मुख्य उद्देश्य इन महत्वपूर्ण संस्थाओं के माध्यम से जन-कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारना है.