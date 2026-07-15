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यूपी के निगमों और आयोगों में खाली पदों पर जल्द होंगी नई नियुक्तियां, योगी सरकार की सूची तैयार, जल्द होगी घोषणा!

Lucknow News : प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के विभिन्न निगमों, आयोगों, बोर्डों और परिषदों में खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी के अंतिम चरण में है. लंबे समय से प्रतीक्षित इन राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन के बीच कवायद अब तेज हो गई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 15, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:32 AM IST
यूपी के निगमों और आयोगों में खाली पदों पर जल्द होंगी नई नियुक्तियां, योगी सरकार की सूची तैयार, जल्द होगी घोषणा!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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