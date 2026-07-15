/यूपी के निगमों और आयोगों में खाली पदों पर जल्द होंगी नई नियुक्तियां, योगी सरकार की सूची तैयार, जल्द होगी घोषणा!

पहले चरण में प्राथमिकता वाले आयोग

सरकार की रणनीति के तहत नियुक्तियों को चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील आयोगों को प्राथमिकता दी जा रही है. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) आयोग, अल्पसंख्यक आयोग जैसे कई प्रमुख आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय से खाली हैं. इसके अलावा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी जल्द ही समाप्त होने वाला है. इन पदों पर अनुभवी और पार्टी के प्रति समर्पित लोगों को बिठाकर सरकार कामकाज को गति देना चाहती है.