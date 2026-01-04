Advertisement
न्यू ईयर पर योगी सरकार की बड़ी सौगात, चिकित्सा शिक्षा में 1200 से ज्यादा नौकरियां, युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वर्ष 2026 में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है. प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1200 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 04, 2026, 05:31 PM IST
UP News: उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. वर्ष 2026 में राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 1200 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम
योगी सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए लगातार ठोस फैसले ले रही है. वर्ष 2026 में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर शिक्षण व तकनीकी पदों पर भर्ती की जाएगी. इससे न सिर्फ स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा, बल्कि युवाओं को सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर भी मिलेगा.

करीब 1,200 पदों पर होगी सीधी भर्ती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सहायक आचार्य, आचार्य और प्रवक्ता (फार्मेसी) के कुल लगभग 1,200 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इन नियुक्तियों से मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और पढ़ाई का माहौल बेहतर बनेगा.

पदों का स्पष्ट विवरण जारी
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्य के 1,112 पद, आचार्य के 44 पद और प्रवक्ता (फार्मेसी) के 11 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द जारी होगा. यह चयन लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहेगी.

नर्सिंग कैडर को भी मिलेगा बड़ा बल
योगी सरकार नर्सिंग सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है. लोक सेवा आयोग से चयनित 1,230 नर्सिंग अधिकारियों (महिला एवं पुरुष) को जल्द नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे. इससे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को बेहतर देखभाल मिल सकेगी.

शोध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का लक्ष्य मेडिकल शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर गुणवत्ता, शोध और व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ना है. नए शिक्षकों की नियुक्ति से शोध गतिविधियों में तेजी आएगी और छात्रों को अनुभवी मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे चिकित्सा शिक्षा का स्तर और ऊंचा होगा.

भविष्य के लिए मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की नींव
लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के बाद सरकार अब योग्य शिक्षकों और स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है. यह भर्ती प्रदेश को कुशल डॉक्टर, फार्मासिस्ट और स्वास्थ्य विशेषज्ञ देने में मदद करेगी, जिससे आम जनता को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी.

