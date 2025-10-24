Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2974108
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

बिहार में निषाद समाज एनडीए के साथ, बनेगी मजबूत सरकार: संजय निषाद का बड़ा दावा

Bihar Assembly Election 2025: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. प्रदेश की जनता को विकास चाहिए और विकास एनडीए के शासन में ही संभव है.

Edited By:  Gunateet Ojha|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिहार में निषाद समाज एनडीए के साथ, बनेगी मजबूत सरकार: संजय निषाद का बड़ा दावा

Bihar Assembly Election 2025: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि निषाद समाज पूरी तरह एनडीए के साथ है और बिहार की जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी. साथ ही उन्होंने विपक्ष पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया और लखनऊ में हुई दलित युवक की पिटाई की घटना को शर्मनाक बताया.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. प्रदेश की जनता को विकास चाहिए और विकास एनडीए के शासन में ही संभव है.

Add Zee News as a Preferred Source

20 साल में NDA सरकार बिहार को विकास पथ पर लाई

संजय निषाद ने कहा कि 20 साल में एनडीए सरकार ने बिहार को विकास के पथ पर लाने में अहम भूमिका निभाई है. बिहार की जनता का भरोसा एनडीए के साथ है. उन्होंने कहा कि निषाद समाज अपने मुद्दों को केंद्र में रखकर वोट करेगा और वह पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निषाद समाज एनडीए के साथ है.

एनडीए विकास के नाम पर वोट मांग रहा: संजय निषाद

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की रणनीतियों पर उन्होंने कहा कि हम लोग विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं. उन्होंने बिहार की पूर्व सरकार में फैले जंगलराज का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार की जनता जंगलराज को नहीं भूली है. बिहार की जनता को विकास चाहिए और हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं. मुझे विश्वास है कि बिहार में एनडीए सरकार बनाएगी. विपक्ष के पास सिर्फ झूठे दावे हैं, जिस पर बिहार की जनता कभी भरोसा नहीं कर सकती है.

लखनऊ में दलित युवक की पिटाई पर बोले निषाद

उन्होंने लखनऊ में एक दलित युवक की पिटाई की घटना पर कहा कि यह घटना निंदनीय और शर्मनाक है. दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए.

निषाद समाज एनडीए के साथ: संजय निषाद का दोहराव

बताते चलें कि यह पहली बार नहीं है जब संजय निषाद ने कहा कि बिहार में रहने वाले निषाद समाज के लोग एनडीए को वोट करेंगे. उन्होंने हाल ही में कहा था कि निषाद समाज एकजुट है और बिहार चुनाव में एनडीए को वोट करेगी.

बिहार चुनाव की तारीखें और मुकाबले की तस्वीर साफ

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. वहीं, वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. प्रदेश में मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

TAGS

Bihar Assembly Election 2025

Trending news

chhath puja 2025
छठ घाट दुरुस्त कराने में जुटा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, व्रतियों के लिए किए खास इंतजाम
NCRTC
NCRTC ने रचा नया कीर्तिमान, इस स्टेशन को मिला ग्रीन बिल्डिंग का सर्वोच्च अवॉर्ड
UP News
उज्ज्वला से लेकर कन्या सुमंगला तक..योगी सरकार का ‘जीरो पावर्टी अभियान’ दूसरे चरण में
Bihar Assembly Election 2025
बिहार में निषाद समाज एनडीए के साथ, बनेगी मजबूत सरकार: संजय निषाद का बड़ा दावा
chhat puja
सुल्तानपुर में छठ की तैयारियां जोरों पर, कंट्रोल रूम से होगी मेले की निगरानी
Ayodhya Weather
अयोध्या में दस्तक दे रही है गुलाबी ठंड, अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम ले रहा करवट
Kedarnath
केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद कहां विराजते हैं बाबा? 6 महीने तक यहां होती है पूजा
UP News
यूपी में ‘मिशन कर्मयोगी’ से चमका सरकारी कामकाज, योगी सरकार का डिजिटल सुशासन मॉडल हिट
Mathura
मथुरा में भाई दूज पर उमड़ी भीड़, 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने यमुना में लगाई डुबकी
Gorakhpur News
व्‍हाट्सएप पर भेजते थे फोटो, फ‍िर मंगाते थे लड़की...देह व्‍यापार का भंड़ाफोड़