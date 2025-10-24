बिहार में निषाद समाज एनडीए के साथ, बनेगी मजबूत सरकार: संजय निषाद का बड़ा दावा

Bihar Assembly Election 2025: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि निषाद समाज पूरी तरह एनडीए के साथ है और बिहार की जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी. साथ ही उन्होंने विपक्ष पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया और लखनऊ में हुई दलित युवक की पिटाई की घटना को शर्मनाक बताया.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. प्रदेश की जनता को विकास चाहिए और विकास एनडीए के शासन में ही संभव है.

Add Zee News as a Preferred Source

20 साल में NDA सरकार बिहार को विकास पथ पर लाई

संजय निषाद ने कहा कि 20 साल में एनडीए सरकार ने बिहार को विकास के पथ पर लाने में अहम भूमिका निभाई है. बिहार की जनता का भरोसा एनडीए के साथ है. उन्होंने कहा कि निषाद समाज अपने मुद्दों को केंद्र में रखकर वोट करेगा और वह पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निषाद समाज एनडीए के साथ है.

एनडीए विकास के नाम पर वोट मांग रहा: संजय निषाद

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की रणनीतियों पर उन्होंने कहा कि हम लोग विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं. उन्होंने बिहार की पूर्व सरकार में फैले जंगलराज का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार की जनता जंगलराज को नहीं भूली है. बिहार की जनता को विकास चाहिए और हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं. मुझे विश्वास है कि बिहार में एनडीए सरकार बनाएगी. विपक्ष के पास सिर्फ झूठे दावे हैं, जिस पर बिहार की जनता कभी भरोसा नहीं कर सकती है.

लखनऊ में दलित युवक की पिटाई पर बोले निषाद

उन्होंने लखनऊ में एक दलित युवक की पिटाई की घटना पर कहा कि यह घटना निंदनीय और शर्मनाक है. दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए.

निषाद समाज एनडीए के साथ: संजय निषाद का दोहराव

बताते चलें कि यह पहली बार नहीं है जब संजय निषाद ने कहा कि बिहार में रहने वाले निषाद समाज के लोग एनडीए को वोट करेंगे. उन्होंने हाल ही में कहा था कि निषाद समाज एकजुट है और बिहार चुनाव में एनडीए को वोट करेगी.

बिहार चुनाव की तारीखें और मुकाबले की तस्वीर साफ

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. वहीं, वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. प्रदेश में मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)