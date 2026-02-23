Noida Sector 63 News: फोटो-वीडियो से लेकर ब्लैकमेलिंग का दबाव! सेक्टर-63 में 13 साल की किशोरी पंखे से लटकी मिली

नोएडा न्यूज/विजय कुमार : उत्तर प्रदेश के सेक्टर-63 थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में 13 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटकी मिली. जानकारी के मुताबिक, माता-पिता गांव में शादी समारोह में गए थे और भाई ड्यूटी पर था.शनिवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे भाई काम पर निकल गया, जबकि किशोरी घर में अकेली थी. रात करीब आठ बजे किशोरी ने भाई को फोन कर सब्जी लाने को कहा.भाई जब रात 9:45 बजे घर पहुंचा तो दरवाजा खुला मिला. कमरे में जाकर देखा तो किशोरी पंखे से लटकी थी और उसके पैर जमीन को छू रहे थे.

जानें क्या हैं मामला ?

दरअसल, मूल रूप से महोबा निवासी परिवार सेक्टर-63 में किराये के मकान में रहता है. घबराए भाई ने रिश्तेदारों की मदद से कपड़ा काटकर किशोरी को नीचे उतारा और पास के अस्पताल पहुंचाया. वहां से उसे फेज-3 थाना क्षेत्र के बड़े अस्पताल रेफर किया गया, जहां करीब 15 मिनट बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

ब्लैकमेल और दबाव का आरोप

परिजनों ने पड़ोस के एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि युवक फोटो-वीडियो के जरिए किशोरी को ब्लैकमेल कर रहा था और उस पर दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव बना रहा था. परिवार का आरोप है कि रात में अस्पताल पहुंचे पुलिस कर्मियों ने तत्काल कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराजगी बढ़ी.

गिरफ्तारी की मांग पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

रविवार सुबह कुछ हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और स्थानीय लोग परिवार के साथ सेंट्रल जोन स्थित एसीपी कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों ने आरोपितों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराने की कोशिश की.

चार टीमें गठित, हर एंगल से जांच

पुलिस का कहना है कि परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमें गठित की गई हैं. अधिकारियों के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जाएगी.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

