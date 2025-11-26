Advertisement
Noida

प्रेम-प्रसंग ने ली मासूम की जान ! ओमकार की हत्या करने वाले अल्ताफ–फैजान गिरफ्तार

 Noida News: नोएडा में 16 वर्षीय ओमकार की हत्या का खुलासा हुआ.  प्रेम-प्रसंग की रंजिश में अल्ताफ और फैजान ने उसे सुनसान जगह बुलाकर गला घोंटकर मार डाला.  पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस से दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:16 PM IST
नोएडा न्यूज/विजय कुमार : उत्तर प्रदेश के नोएडा में 16 वर्षीय नाबालिग ओमकार की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों अल्ताफ और फैजान को गिरफ्तार कर लिया है. यह निर्मम हत्या 23 नवंबर की रात की गई थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहे थे. पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी लोकेशन ट्रेस कर पकड़ा

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल यह घटना नोएडा के थाना फेस-2 क्षेत्र में हुआ. पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी अल्ताफ अपनी प्रेमिका आशिया की नाबालिग बेटी से मृतक ओमकार की बातचीत को लेकर बेहद नाराज था.  दोनों के बीच हुई सामान्य बातचीत ने अल्ताफ को इतना आक्रोशित कर दिया कि उसने इसे अपनी ‘इज्जत’ का मुद्दा बना लिया. गुस्से में उसने अपने साथी फैजान के साथ मिलकर ओमकार को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।

सुनसान जगह बुलाकर दी गई मौत
23 नवंबर की रात आरोपियों ने ओमकार को किसी बहाने से सुनसान स्थान पर बुलाया. मौके पर पहुंचते ही दोनों ने उसके साथ मारपीट की और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी घबराए हुए थे, इसलिए मृतक की बाइक व मोबाइल फोन को पास की झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गए, ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिले

तकनीकी सर्विलांस से पकड़े गए आरोपी
घटना के बाद पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी. कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पुलिस को कई अहम सुराग मिले. सोमवार को दोनों आरोपी मृतक की बाइक लेने के इरादे से दोबारा घटना स्थल के आसपास पहुंचे.  इसी दौरान थाना फेस-2 पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया गया.

अपराध कबूल, न्यायिक हिरासत में भेजे गए
सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति अवस्थी ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है. पुलिस ने उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया है. डीसीपी ने कहा कि नाबालिग के साथ हुई इस क्रूरतापूर्ण घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

