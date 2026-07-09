पहली बारिश नहीं झेल पाया करोड़ों का फ्लाईओवर, ग्रेटर नोएडा में 17 दिन में ही उखड़ गई सड़क

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में बारिश ने गुणवत्ता की पोल खोल दी है. पैरामाउंट सोसायटी के पास बना फ्लाईओवर में दरार आ गई. फ्लाईओवर की सड़क टूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों के द्वारा निर्माण की गुणवत्‍ता पर सवाल खड़ा किया गया. मामले का तत्‍काल संज्ञान लेते हुए डीएफसीसीआईएल के द्वारा टूटी सड़क को बनाने का काम शुरू कर दिया गया. दावा किया जा रहा है कि एक से दो दिन में टूटी सड़क की मरम्‍मत कर दी जाएगी.