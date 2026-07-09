पहली बारिश नहीं झेल पाया करोड़ों का फ्लाईओवर, ग्रेटर नोएडा में 17 दिन में ही उखड़ गई सड़क

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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में बारिश ने गुणवत्ता की पोल खोल दी है. पैरामाउंट सोसायटी के पास बना फ्लाईओवर में दरार आ गई. फ्लाईओवर की सड़क टूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों के द्वारा निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किया गया. मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए डीएफसीसीआईएल के द्वारा टूटी सड़क को बनाने का काम शुरू कर दिया गया. दावा किया जा रहा है कि एक से दो दिन में टूटी सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी.
गुणवत्ता की पोल खुली
दरअसल, ग्रेटर नोएडा में 130 मीटर रोड पर पैरामाउंट सोसायटी के पास फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था. इस आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पिछले लंबे समय से चल रहा था. करीब 1600 मीटर की यह रोड चार लेन की है. दो-तीन बार की जांच के बाद आवागमन के लिए 22 जून को इस फ्लाईओवर खोला गया था. इससे लोगों को ग्रेटर नोएडा वेस्ट से गाजियाबाद, दिल्ली जाने में काफी सहूलियत हो रही थी.
बारिश में उखड़ गई सड़क
वहीं, शहर में पिछले दो-तीन दिन से बारिश हो रही है. बारिश के दौरान ही फ्लाईओवर पर लगभग 100 मीटर तक की सड़क टूट गई. कुछ जगह पर गड्ढ़े हो गए और कंक्रीट उखड़ गई. इस तरह से अभी हुए सड़क निर्माण के बाद सड़क के टूट जाने और कंक्रीट निकल जाने पर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं. लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में सही गुणवत्ता का इस्तेमाल नहीं किया गया है.
बारिश में सड़क बनाने का वीडियो वायरल
लोगों द्वारा इस टूटी सड़क का वीडियो वायरल कर दिया गया. वीडियो होने के बाद डीएफसीसीआईएल ने टूटे हिस्से का निर्माण कार्य शुरू कर दिया. गुरुवार को यहां पर बाकायदा बैरिकेडिंग लगाकर कार्य शुरू किया गया. अब बारिश के बीच सड़क मरम्मत का कार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.