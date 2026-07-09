Add Zee Business As A Preferred Source
App

पहली बारिश नहीं झेल पाया करोड़ों का फ्लाईओवर, ग्रेटर नोएडा में 17 दिन में ही उखड़ गई सड़क

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में 130 मीटर रोड पर पैरामाउंट सोसायटी के पास फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था. 17 दिन में ही सड़क उखड़ गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 09, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:43 PM IST
पहली बारिश नहीं झेल पाया करोड़ों का फ्लाईओवर, ग्रेटर नोएडा में 17 दिन में ही उखड़ गई सड़क
Image Credit: Noida NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मूसलाधार बारिश के चलते स्कूलों पर ब्रेक, 10 जुलाई को बिजनौर, हापुड़ में स्कूल बंद
Hapur Latest News56 min ago
2
bhadoi latest news1 hr ago
3
Bulandshahr news2 hrs ago
4
​Allahabad high court3 hrs ago
5
Hardoi News3 hrs ago