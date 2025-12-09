Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3035443
Zee UP-UttarakhandNoida

Lift में डेढ़ घंटे फंसी रहीं बुजुर्ग महिला, ग्रेटर नोएडा की नामी सोसाइटी में 21वें फ्लोर पर अटकीं सांसें ​

Greater Noida News: सोसायटी के टावर-8, फ्लैट नंबर 2001 में रहने वाले सावन कुमार झा ने बताया कि उनकी मां सोमवार दोपहर 1 बजे 23वें फ्लोर से 21वें फ्लोर जा रही थीं. जैसे ही लिफ्ट 21 फ्लोर पर पहुंची. अचानक तेज झटका लगा और लिफ्ट रुक गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Greater Noida News: नोएडा ग्रेटर नोएडा में लगातार लिफ्ट फंसने के मामले सामने आते रहते हैं. इसके बावजूद भी बिल्डर इससे कोई सबक नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला ग्रेटर नोएडा की पंचशील हाइनिश सोसायटी का है जहां एक 55 वर्षीय महिला करीब डेढ़ घंटे तक लिफ्ट में बंद रहीं. इस दौरान उन्हें सांस लेने में दिक्कत और घबराहट होने लगी. आरोप है कि सुरक्षा अलार्म बार-बार बजाने के बाद भी कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा. 

ग्रेटर नोएडा की घटना 
सोसायटी के टावर-8, फ्लैट नंबर 2001 में रहने वाले सावन कुमार झा ने बताया कि उनकी मां सोमवार दोपहर 1 बजे 23वें फ्लोर से 21वें फ्लोर जा रही थीं. जैसे ही लिफ्ट 21 फ्लोर पर पहुंची. अचानक तेज झटका लगा और लिफ्ट रुक गई. जब गेट देर तक नहीं खुला तो उनकी मां ने घबराकर अलार्म बजाया लेकिन कोई भी सहायता के लिए नहीं पहुंचा. शोर मचाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचा और मेंटेनेंस को इसकी जानकारी दी गई करीब डेढ़ घंटे के बाद लिफ्ट के गेट को खोला गया. 

शिकायत करने पर मांगने लगे सबूत  
पीड़ित सावन कुमार झा ने बताया कि उन्होंने घटना की लिखित शिकायत एओए और मेंटेनेंस विभाग को दी. शिकायत लेने के बजाय टीम ने उनसे सबूत मांगे. साथ ही लिफ्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया. परिवार का कहना है कि यह सोसायटी में चल रही मेंटेनेंस और सुरक्षा प्रणाली की गंभीर लापरवाही है. वहीं दूसरी और सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने भी सोसायटी की सुरक्षा व्यवस्था और मेंटेनेंस पर सवाल खड़े किए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मेंटेनेंस चार्ज वसूलने के बाद भी बिल्डर कर रहे मनमानी 
सोसायटी के लोगों ने कहा कि लिफ्ट एक्ट कानून बनने के बाद भी बिल्डर मनमानी कर रहे हैं. वहीं लगातार लिफ्ट अटकने की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लिफ्ट एक्ट कानून बनने के बाद भी बिल्डर पर इसका जरा भी असर नहीं है. अधिकतर सोसाइटी में मेंटेनेंस चार्ज वसूलने के बाद भी सोसाइटी में रहने वाले निवासियों को मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से नहीं मिल रही हैं. बिल्डर की शिकायत करने के बावजूद भी प्राधिकरण भी इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. 

यह भी पढ़ें : Greater Noida News: छठी बार मां बनेंगी सीमा हैदर! यूट्यूब पर खुद दी गुड न्यूज, इंटरनेट पर बधाइयों की आई बाढ़

यह भी पढ़ें :  भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बसपा नोएडा में दिखाएगी ताकत, दलित प्रेरणा स्थल पर जुटेंगे कार्यकर्ता, ट्रैफिक डायवर्जन

TAGS

Greater Noida

Trending news

Greater Noida
Lift में डेढ़ घंटे फंसी रहीं बुजुर्ग महिला, ग्रेटर नोएडा की नामी सोसाइटी की घटना
Meerut history
यूपी का ये म्यूजियम नहीं, इतिहास का खजाना...यहां छिपा हजारों साल पुराना रहस्य
Nainital latest news
नैनीताल के चीन बाबा क्षेत्र में लगी भीषण आग, कई मकान चपेट में
Budaun News
समधी का कोहराम; बेटे की ससुराल आई समधिन को मारी गोली, कई लोग हुए लहू-लुहान
Gorakhpur News
पूर्वांचल के युवा बनेंगे हुनरमंद! 18 करोड़ रुपये की लागत से बना हाईटेक ITI कॉलेज
Ayodhya news
अयोध्या में फिर गूंजेगा उत्सव..इस बार नहीं बुलाए जाएंगे विशिष्ट मेहमान, ये है तैयारी
IAS Anamika Singh
कौन हैं सीनियर IAS अनामिका सिंह? 26 साल की उम्र में बनीं अफसर, अब सुर्खियों में
Kushinagar News
बसंती की मायके से विदाई ना होने पर शोले का 'वीरू' बना युवक,टॉवर पर चढ़कर किया ड्रामा
sadhvi prachi
शौचालय का नाम बाबर और ... बाबरी मस्जिद के निर्माण पर साध्वी प्राची का विवादित बयान
Hapur News
लाइनमैन का शांतिभंग में किया चालान ताे थाने की काट दी बिजली, अंधेरे में पुलिस