Lift में डेढ़ घंटे फंसी रहीं बुजुर्ग महिला, ग्रेटर नोएडा की नामी सोसाइटी में 21वें फ्लोर पर अटकीं सांसें ​

Greater Noida News: सोसायटी के टावर-8, फ्लैट नंबर 2001 में रहने वाले सावन कुमार झा ने बताया कि उनकी मां सोमवार दोपहर 1 बजे 23वें फ्लोर से 21वें फ्लोर जा रही थीं. जैसे ही लिफ्ट 21 फ्लोर पर पहुंची. अचानक तेज झटका लगा और लिफ्ट रुक गई.
Trending Photos
Greater Noida News: नोएडा ग्रेटर नोएडा में लगातार लिफ्ट फंसने के मामले सामने आते रहते हैं. इसके बावजूद भी बिल्डर इससे कोई सबक नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला ग्रेटर नोएडा की पंचशील हाइनिश सोसायटी का है जहां एक 55 वर्षीय महिला करीब डेढ़ घंटे तक लिफ्ट में बंद रहीं. इस दौरान उन्हें सांस लेने में दिक्कत और घबराहट होने लगी. आरोप है कि सुरक्षा अलार्म बार-बार बजाने के बाद भी कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा.
ग्रेटर नोएडा की घटना
सोसायटी के टावर-8, फ्लैट नंबर 2001 में रहने वाले सावन कुमार झा ने बताया कि उनकी मां सोमवार दोपहर 1 बजे 23वें फ्लोर से 21वें फ्लोर जा रही थीं. जैसे ही लिफ्ट 21 फ्लोर पर पहुंची. अचानक तेज झटका लगा और लिफ्ट रुक गई. जब गेट देर तक नहीं खुला तो उनकी मां ने घबराकर अलार्म बजाया लेकिन कोई भी सहायता के लिए नहीं पहुंचा. शोर मचाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचा और मेंटेनेंस को इसकी जानकारी दी गई करीब डेढ़ घंटे के बाद लिफ्ट के गेट को खोला गया.
शिकायत करने पर मांगने लगे सबूत
पीड़ित सावन कुमार झा ने बताया कि उन्होंने घटना की लिखित शिकायत एओए और मेंटेनेंस विभाग को दी. शिकायत लेने के बजाय टीम ने उनसे सबूत मांगे. साथ ही लिफ्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया. परिवार का कहना है कि यह सोसायटी में चल रही मेंटेनेंस और सुरक्षा प्रणाली की गंभीर लापरवाही है. वहीं दूसरी और सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने भी सोसायटी की सुरक्षा व्यवस्था और मेंटेनेंस पर सवाल खड़े किए हैं.
मेंटेनेंस चार्ज वसूलने के बाद भी बिल्डर कर रहे मनमानी
सोसायटी के लोगों ने कहा कि लिफ्ट एक्ट कानून बनने के बाद भी बिल्डर मनमानी कर रहे हैं. वहीं लगातार लिफ्ट अटकने की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लिफ्ट एक्ट कानून बनने के बाद भी बिल्डर पर इसका जरा भी असर नहीं है. अधिकतर सोसाइटी में मेंटेनेंस चार्ज वसूलने के बाद भी सोसाइटी में रहने वाले निवासियों को मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से नहीं मिल रही हैं. बिल्डर की शिकायत करने के बावजूद भी प्राधिकरण भी इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है.
यह भी पढ़ें : Greater Noida News: छठी बार मां बनेंगी सीमा हैदर! यूट्यूब पर खुद दी गुड न्यूज, इंटरनेट पर बधाइयों की आई बाढ़
यह भी पढ़ें : भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बसपा नोएडा में दिखाएगी ताकत, दलित प्रेरणा स्थल पर जुटेंगे कार्यकर्ता, ट्रैफिक डायवर्जन