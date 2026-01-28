सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत ने खोली पोल! नोएडा में मिले 65 और 'मौत के गड्ढे', अथॉरिटी ने थमाया नोटिस

Noida Engineer Death Case: ग्रेटर नोएडा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के बाद नोएडा प्राधिकरण नींद से जाग गया है. नोएडा प्राधिकरण ने युवराज की मौत के बाद पूरे शहर का सर्वे कराया. इसमें नोएडा अथॉरिटी को 65 ब्लैक स्पॉट्स​ मिले. शहर के ब्लैक स्पॉट मौत की दावत दे रहे हैं. कभी भी यहां युवराज मेहता जैसी घटना हो सकती है.

नोएडा अथॉरिटी के सर्वे में खुलासा

बता दें कि ग्रेटर नोएडा युवराज मेहता की मौत के बाद नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को हटा दिया गया था. इसके बाद कृष्णा करुणेश को नोएडा अथॉरिटी का नया सीईओ बनाकर भेजा गया है. नोएडा अथॉरिटी पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था. जांच में पता चला कि बिल्डर निर्माणाधीन बेसमेंट को खुला छोड़ दिया था, जिसमें पानी भर गया था. युवराज मेहता की गहरे पानी में ही डूबकर मौत हो गई थी.

65 खुले गड्ढे दे रहे मौत को दावत

युवराज मेहता की मौत के बाद नोएडा में खुले मौत के गड्ढों को ढूंढने के लिए पूरे शहर का सर्वे कराया गया. नोएडा अथॉरिटी के सर्वे में पता चला कि शहर के 65 स्थानों पर गड्ढों और खुले नालों से हादसों का खतरा है. नोएडा अथॉरिटी इन ब्लैक स्पॉट्स पर सुरक्षा से जुड़े काम शुरू करेगी. बताया गया कि 65 में से 15 स्थान बिल्डर साइट के हैं. इन बिल्डरों को नोटिस जारी कर सुरक्षा संबंधित सुधार करने को कहा जाएगा.

15 दिनों में काम पूरा करने के निर्देश

इतना ही नहीं ​इन बिल्डरों को 15 दिनों का समय दिया जाएगा. इसमें इन्हें सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे. तय समय पर काम पूरा नहीं होने पर नोएडा अथॉरिटी खुद सुरक्षा संबंधी काम कराएगी. इसके बाद बिल्डर से पैसे वसूल करेगी. इन ब्लैक स्पॉट पर बैरिकेटिंग, साइनेज बोर्ड, रोड मार्किंग, स्ट्रीट लाइट और अन्य काम कराने के निर्देश दिए गए हैं. नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का स्पष्ट कहना है कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कौन हैं नोएडा अथॉरिटी के नए सीईओ?

कृष्णा करुणेश साल 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं. कृष्णा करुणेश इससे पहले नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) के पद पर काम कर चुके हैं. अब उन्हें लोकेश एम की जगह नया सीईओ बनाया गया है. वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं. वह गाजियाबाद जिले में एसडीएम और सीडीओ के पद पर भी रह चुके हैं. साथ ही वह हापुड़ और बलरामपुर जिले में भी ​डीएम भी रह चुके हैं.

