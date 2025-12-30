Advertisement
Noida News: बोतल में रखा था तेजाब, पानी समझकर पी गया 7 साल का मासूम, जानिये आगे क्या हुआ?

Noida Child Drink Acid: नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां एक बच्चे की खेल-खेल में जान चली गई. बताया जा रहा है कि झुग्‍गी में रहने वाले मासूम को खेलने के दौरान प्‍यास लगी तो वह पानी समझकर तेजाब पी गया. जिससे उसकी मौत हो गई. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:07 PM IST
Noida Child Drink Acid: उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक मासूम की खेलते-खेलते जान चली गई. दरअसल, जिले के सेक्टर-63 बहलोलपुर गांव स्थित झुग्गी में रहने वाले एक बच्चे ने पानी समझकर तेजाब पी लिया. जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई. फिर आनन-फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई. 
 
मासूम की दर्दनाक मौत
बताया जा रहा है कि एक सात वर्षीय बच्चा खेल रहा था. तभी खेलते-खेलते मासूम को प्यास लगी, तो वह तेजाब को पानी समझकर पी गया. जब यह नजारा परिजनों ने देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई. वह बिना देरी किए मासूम को लेकर सेक्टर-24 के एक अस्पताल में पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसकी इलाज शुरू की, लेकिन दो दिन उपचार के बाद शनिवार को इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया.
 
 
क्या है ये पूरा मामला?
मृतक मासूम का नाम शिव रंजन बताया जा रहा है. थाना सेक्टर-63 के प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि बहलोलपुर गांव स्थित झुग्गी में हरिनारायण अपने परिवार के साथ रहते हैं. 25 दिसंबर को हरि नारायण का सात साल का बेटा शिवरंजन खेल रहा था. अचानक से उसे प्यास लगी. फिर झुग्गी के अंदर ही एक बोतल में तेजाब रखा था. शिवरंजन को लगा कि बोतल में पानी है. उसने बोतल खोली और पी गया. तेजाब जैसे ही शरीर के अंदर गया, बच्चे की तबीयत खराब होने लगी.
 
कौन है मृतक के पिता?
मासूम की दर्दनाक मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, मासूम का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि मृतक के पिता कूड़ा बीनने का काम करते हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार के लोगों की लापरवाही से यह घटना घटी है. अगर घर में बच्चे हैं, तो तेजाब से भरी बोतल खुले में रखनी ही नहीं चाहिए थी.
 
 
