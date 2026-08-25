/विकास, रोजगार और जनमुद्दों को लेकर दनकौर में आकाश आनंद की हुंकार; जेवर से सतवीर नागर प्रत्याशी घोषित

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ग्रेटर नोएडा न्यूज/भूपेश प्रताप: उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के जेवर विधानसभा क्षेत्र के दनकौर स्थित किसान आदर्श इंटर कॉलेज परिसर में मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी की जनसभा आयोजित हुई. जनसभा में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जेवर विधानसभा सीट से सतवीर नागर को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया. आकाश आनंद ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर विकास, रोजगार, शिक्षा और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा.
भाजपा सरकार पर विकास और रोजगार को लेकर सवाल
आकाश आनंद ने कहा कि भाजपा सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार धीमी हुई है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में स्कूल बंद हुए हैं और लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं. उनका आरोप था कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं के जरिए उन्हें मूल समस्याओं से दूर रख रही है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को शिक्षा और रोजगार चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें स्थायी नौकरी देने के बजाय अलग-अलग योजनाओं का सहारा लेने को कह रही है. आकाश आनंद ने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों को ठेके और संविदा में बदला जा रहा है, जिससे आरक्षण के अधिकार पर भी असर पड़ सकता है.
महंगाई और सरकारी विज्ञापनों पर भी हमला
आकाश आनंद ने महंगाई को लेकर भी भाजपा सरकार पर तंज कसा. उन्होंने पेट्रोल और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने सरकार पर अपनी उपलब्धियां दिखाने और कमियों को छिपाने के लिए सरकारी विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि सरकार के पास विज्ञापनों के लिए पैसा है, लेकिन खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती करने के लिए पर्याप्त इच्छाशक्ति नहीं है. उन्होंने भाजपा के ‘मेक इन इंडिया’ और रोजगार से जुड़े दावों पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि वास्तव में कितनी नई नौकरियां पैदा हुईं.
एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर उठाए सवाल
आकाश आनंद ने प्रदेश में बने एक्सप्रेसवे और सड़कों को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे समेत कुछ अन्य एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए. उनका आरोप था कि सरकार विकास के नाम पर सड़क और एक्सप्रेसवे तो बना रही है, लेकिन कई जगह निर्माण की गुणवत्ता खराब है. उन्होंने कहा कि भाजपा बसपा सरकार के कामों की नकल करती है, लेकिन नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी और पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी.
सपा-कांग्रेस को भी नहीं बख्शा
आकाश आनंद ने सपा और कांग्रेस पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय दोनों दल जनता के बीच अलग-अलग मुद्दे लेकर पहुंचेंगे, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की नीतियों में उन्हें ज्यादा अंतर नजर नहीं आता. उन्होंने कांग्रेस पर युवाओं के आंदोलनों को राजनीतिक रूप देने का आरोप लगाया और इसे पार्टी का दोहरा रवैया बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का नाम तो लेती है, लेकिन उनके जीवनकाल में उन्हें वह सम्मान नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे. आकाश आनंद ने कहा कि बसपा ही संविधान, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएगी.
जेवर से सतवीर नागर पर बसपा का दांव
जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने सतवीर नागर को जेवर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी घोषित किया. इस घोषणा के साथ ही जेवर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. आकाश आनंद ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने और जनता के बीच जाकर बसपा की नीतियों को पहुंचाने की अपील की.
जनसभा में उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ रोजगार, शिक्षा, महंगाई, सरकारी भर्तियों और विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. साथ ही सपा और कांग्रेस को भी निशाने पर लेकर साफ संकेत दिया कि बसपा आगामी चुनाव में दोनों दलों से अलग अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश करेगी.