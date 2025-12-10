Advertisement
SIR के बहाने NRC हो रहा....अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर पूछे तीखे सवाल

Greater Noida News: अखिलेश यादव ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे. यहां एसआईआर को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. अखिलेश यादव ने देश में बैलेट से वोट कराने की मांग की है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 10, 2025, 05:52 PM IST
Akhilesh yadav
Akhilesh yadav

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने SIR को लेकर हमला बोला है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हों. अगर लोकतंत्र बचाने के लिए कुछ हो सकता है, तो बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए. दुनिया के सभी विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी बैलेट अपना रहे हैं, क्योंकि उनके देशों में भी EVM पर सवाल उठे थे. 

बैलेट से हो चुनाव
इतना ही नहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जर्मनी कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर EVM से वोटिंग हुई तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा. तो उन्हें (भाजपा) को EVM हटाने में क्या दिक्कत है?. अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि कुंदरकी (उपचुनाव) और मीरापुर चुनाव में पुलिस ने साधारण कपड़े पहनकर वोट डाले. अगर मैं जो कह रहा हूं वह गलत है, तो CCTV जनता को दिखा दें".

'एसआईआर नहीं एनआरसी है'
अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह SIR नहीं है, यह NRC है. अब वे इन्हें हटा रहे हैं, और कुछ समय बाद वे PDA के लोगों को हटा देंगे. वे आपका आरक्षण छीन लेंगे. कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही है. डॉलर के मुकाबले रुपये की हालत देखिए". उनकी सरकार में सब इतने कलाकार हैं, फिल्म सिटी की क्या ज़रूरत है?" समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ के फिल्म सिटी के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में पूछे जाने पर कहा. 

वेस्ट यूपी में प्रदूषण को लेकर सरकार शांत 
अखिलेश यादव ने एनसीआर और वेस्ट यूपी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर भी सवाल उठाए. अखिलेश ने कहा कि पेड़ों की पत्तियों पर जम चुकी मोटी धूल इस बात के संकेत हैं कि लोगों के फेफड़ों का भी हाल खराब होता जा रहा है. अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता में पर्यावरण सुधार है ही नहीं. अखिलेश ने कहा कि वेस्ट यूपी का कचरा कन्नौज तक पहुंच रहा है, जो बाद में गंगा में मिलता है, लेकिन गंगा की सफाई के नाम पर केवल बजट साफ हुआ, नदी नहीं. 

SIR के बहाने NRC हो रहा....अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर पूछे तीखे सवाल
