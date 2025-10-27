समलैंगिक एप पर मिले, फ्लैट में लड़कों की रातभर पार्टी, अलीगढ़ के लड़के की नोएडा में मौत बनी पुलिस के लिए पहेली

नोएडा: दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में एक युवक की रहस्यमयी मौत से सनसनी फैल गई. अलीगढ़ के हरदुआगंज निवासी 29 वर्षीय शुभम कुमार आठवीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शुभम अपने ऑनलाइन दोस्तों से मिलने यहां आया था. यह दोस्ती एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी.

फ्लैट में मुलाकात, सुबह बालकनी से गिरा

जानकारी के मुताबिक, शुभम की छह महीने पहले कुछ युवकों से डेटिंग ऐप पर मुलाकात हुई थी. सभी ने शनिवार को नोएडा की नॉर्थ आई सोसाइटी के एक फ्लैट में मिलने का प्लान बनाया. फ्लैट एक महिला के नाम पर है और उसे शॉर्ट स्टे के लिए किराए पर दिया गया था. देर रात सभी युवक वहां पहुंचे. लेकिन रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे शुभम बालकनी से नीचे गिर पड़ा. सिर और शरीर पर गंभीर चोट लगने के बाद उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया

घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-113 थाना पुलिस मौके पर पहुंची. फ्लैट में उस समय दो युवक मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. बाकी युवक रात में ही वहां से निकल गए थे. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि पूरी घटना की सटीक जानकारी मिल सके.

परिवार ने जताई साजिश की आशंका

थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक और अन्य युवक एक-दूसरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानते थे. परिवार ने शुभम के दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले में साजिश की आशंका जताई है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कहा है कि परिजनों की ओर से शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. शुभम की अचानक हुई मौत से परिवार और परिचितों में कोहराम मच गया है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है- यह हादसा था या कुछ और, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज से साफ होगा.

