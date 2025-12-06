भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बसपा नोएडा में दिखाएगी ताकत, दलित प्रेरणा स्थल पर जुटेंगे कार्यकर्ता, ट्रैफिक डायवर्जन

Ambedkar death anniversary: अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आज बीएसपी लखनऊ और नोएडा में बड़े कार्यक्रम कर रही है. पार्टी प्रमुख मायावती दिल्ली में अपने घर पर ही बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगी, वहीं आकाश आनंद नोएडा में पार्टी की तरफ़ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. लखनऊ में 18 मंडलों के बीएसपी कार्यकर्ता पार्टी नेता मुनकाद अली और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अगुवाई में अंबेडकर पार्क में इकट्ठे होंगे. वहीं नोएडा में 6 मंडलों के कार्यकर्ता आकाश आनंद के नेतृत्व में बाबा साहब को याद करेंगे.

बसपा का शक्ति प्रदर्शन

कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह मंडल मेरठ, सहारनपुर मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ के अलावा दिल्ली और उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में पार्टी के समर्थक यहां आएंगे. इस कार्यक्रम से बीएसपी अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रही है. इसके लिए अधिक संख्या में लोगों से यहां पहुंचकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने की अपील की गई है.

लखनऊ में आंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण

डॉ. भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर 6 December को आंबेडकर स्मारक गोमतीनगर और हजरतगंज चौराहा स्थिति आंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा. इसके लिए शाम 6 से कार्यक्रम समाप्ति तक इन इलाकों में डायवर्जन लागू रहेगा. यहां भी काफी संख्या में बसपा समर्थक और नेता मौजूद रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

नोएडा में शक्ति प्रदर्शन

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) शनिवार को डॉ. भीम राव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नोएडा में कार्यक्रम में अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी. सेक्टर-95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर पश्चिमी यूपी के छह मंडलों के 21 जिलों के अलावा उत्तराखंड और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे. कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद रहेंगे. दलित प्रेरणा स्थल पर छह दिसंबर (आज) को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बसपा बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से बड़े स्तर पर तैयारी चल रही थी।

मायावती ने रद्द की अपनी जनसभा

बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने 6 दिसंबर को नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणास्थल पर होने वाली अपनी जनसभा रद्द कर दी है. अब वह प्रमुख समाज सुधारकों की जयंती और पुण्यतिथि पर उनके बड़े स्मारकों पर नहीं जाएंगी, क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था से आम लोगों को असुविधा होती है. मायावती ने अपने इस निर्णय के बारे में सोशल मीडिया साइड 'एक्स' पर विस्तृत पोस्ट भी शेयर किया.

नोएडा ट्रैफिक डायवर्जन

डॉ. भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर होने वाली श्रद्धांजलि सभा को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार के लिए व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है. राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, सेक्टर-95 में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत से बचने के लिए कई मार्गों में अस्थाई बदलाव किए गए हैं.