नोएडा में 20 मिनट रुकी एक्वा लाइन मेट्रो, सिग्नल फॉल्ट से यात्रियों की फंसीं सांसें

Noida Metro: नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक्वा लाइन मेट्रो में शनिवार को अचानक तकनीकी खराबी आ गई. इसके चलते करीब 20 म‍िनट तक मेट्रो का संचालन बंद रहा. जहां तहां मेट्रो को रोक दिया गया. इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. कुछ यात्री सड़क मार्ग से अपने गंतव्‍य की ओर रवाना हुए.

नोएडा मेट्रो में आई तकनीकी खराबी

नोएडा की एक्वा लाइन मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करती है. शनिवार सुबह करीब 11 बजे तकनीकी खराबी के चलते मेट्रो संचालन बाधित हो गया. करीब 20 म‍िनट तक मेट्रो सेवा बाधित रही. करीब 12 बजे बाद मेट्रो का संचालन सामान्‍य हो सका. एनएमआरसी की ओर से बताया किया मेट्रो संचालन नहीं रुका था. मेट्रो के सिग्‍नल में दिक्‍कत की वजह से रुक-रुककर मेट्रो चल रही थी.

सुबह 11 बजे आई तकनीकी खराबी

बाद में NMRC की ओर से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई. इसमें बताया गया कि शनिवार सुबह लगभग 11:00 बजे सिग्नलिंग प्रणाली में अस्थायी बाधा आने पर एसईसी 51, एसईसी 81 और एनएसईजेड स्टेशनों के बीच मेट्रो संचालन प्रभावित हुआ. तुरंत सामान्य संचालन के लिए काम शुरू किया गया. इस दौरान प्रभावित खंड में सुरक्षा बनाए रखने के लिए निगरानी में ट्रेनों की आवाजाही का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया गया. दोपहर 12:12 बजे तक तकनीकी खराबी को ठीक कर लिया गया.

करीब आधे घंटे तक यात्रियों को हुई परेशानी

इस दौरान मेट्रो को अलग-अलग स्‍टेशनों पर रोक दिया गया. जहां तहां मेट्रो रुकने के बाद यात्री काफी इंतजार के बाद सड़क मार्ग का का सहारा लिया. यात्री ऑटो और रिक्‍शा से अपने गंतव्‍य की ओर रवाना हुए. यात्र‍ियों को करीब आधे घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके बाद मेट्रो का संचालन पूरी तरह से ठीक हो गया.

