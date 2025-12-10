दनकौर में गरजा बाबा का बुलडोजर, 500 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के दनकौर में अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरजा है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने बुधवार को दनकौर में करीब 4.6 हेक्टेयर से अतिक्रमण हटाया है. इसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपये बताई जा रही है. बताया गया कि इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था. अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी संख्या में फोर्स तैनात रही.

टीनशेड और झोपड़ी बनाकर किया गया था अतिक्रमण

बताया गया कि प्राधिकरण की भूमि पर अवैध रूप से टीनशेड, कच्ची-पक्की दीवारें, झोपड़ियां, स्थायी-अस्थायी निर्माण कर लिया गया था. इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. इससे यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक एवं शहरी विकास के लिए आरक्षित भूमि पूरी तरह मुक्त हो गई है. शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यीडा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राधिकरण की किसी भी भूमि पर अवैध कब्जा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

500 करोड़ रुपये की जमीन पर था अवैध कब्जा

शैलेंद्र सिंह ने कहा कि दनकौर में 46,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपये है, को अतिक्रमण से मुक्त कराना यीडा के संकल्प का प्रतीक है. यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि योगी सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश, अवसंरचना विस्तार और पारदर्शी प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेस-वे तथा ईस्टर्न पेरिफेरल के इंटरचेंज के किसानों के 7% आबादी भूमि एवं यीडा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकारी व प्राधिकरण की समस्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्राथमिकता है.

