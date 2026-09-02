/एक साल की शादी... 10 लाख की मांग और छत से गिरकर मौत, ट्विशा और दीपिका केस जैसी ही है रचना की दर्दनाक कहानी

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Greater Noida Rachana Death Case/ भूपेश प्रताप: उत्तर प्रदेश में दहेज उत्पीड़न और संदिग्ध मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में हुए बहुचर्चित ट्विशा और दीपिका केस के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र की द्वारका सिटी कॉलोनी से एक और रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गई. मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर 10 लाख रुपये के दहेज के लिए छत से फेंककर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.
शादी के एक साल बाद ही चली गई जान
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बुलंदशहर के रहने वाले चंद्र प्रकाश ने अपनी बेटी रचना की शादी करीब एक साल पहले द्वारका सिटी निवासी आकाश के साथ की थी. परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक शादी में पर्याप्त दान-दहेज दिया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वालों का लालच बढ़ने लगा.
आरोप है कि पति आकाश और उसके परिजन रचना से मायके से 10 लाख रुपये नकद लाने का दबाव बना रहे थे. जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो रचना को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में रचना छत से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
मामले की जांच में जुटी पुलिस, परिजनों में आक्रोश
घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और रो-रोकर बुरा हाल हो गया. परिजनों ने बिना देर किए बादलपुर पुलिस से ससुराल वालों के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई. एसीपी-2 (सेंट्रल नोएडा) कमलेश दीक्षित ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि मायके पक्ष से मिली लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.
ट्विशा और दीपिका केस की यादें हुई ताजा
यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले ट्विशा केस में भी शादी के कुछ ही समय बाद ही उसकी जान चली गई थी, जिसने पूरे एमपी से यूपी तक को झकझोर कर रख दिया था. वहीं दीपिका मामले में भी ससुराल वालों की प्रताड़ना और लगातार बढ़ती मांगों के कारण एक हंसती-खेलती लड़की की जिंदगी खत्म हो गई थी. अब ग्रेटर नोएडा में रचना की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कड़े कानूनों के बावजूद दहेज लोभियों के हौसले बुलंद हैं और बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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