/एक साल की शादी... 10 लाख की मांग और छत से गिरकर मौत, ट्विशा और दीपिका केस जैसी ही है रचना की दर्दनाक कहानी

मामले की जांच में जुटी पुलिस, परिजनों में आक्रोश

घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और रो-रोकर बुरा हाल हो गया. परिजनों ने बिना देर किए बादलपुर पुलिस से ससुराल वालों के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई. एसीपी-2 (सेंट्रल नोएडा) कमलेश दीक्षित ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि मायके पक्ष से मिली लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.