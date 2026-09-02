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एक साल की शादी... 10 लाख की मांग और छत से गिरकर मौत, ट्विशा और दीपिका केस जैसी ही है रचना की दर्दनाक कहानी

Greater Noida Rachana Death Case: ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र की द्वारका सिटी कॉलोनी से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गई है. मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर 10 लाख रुपये के दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 02, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:01 AM IST
एक साल की शादी... 10 लाख की मांग और छत से गिरकर मौत, ट्विशा और दीपिका केस जैसी ही है रचना की दर्दनाक कहानी
Image Credit: सांकेतिक फोटो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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