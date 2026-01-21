दो मौतें, एक जैसी कहानी; सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पहले स्टेशन मास्टर की ऐसे ही हादसे में गई थी जान

Noida News (भूपेश प्रताप): नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते जान चली गई लेकिन इससे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते स्टेशन मास्टर भरत भाटी भी अपनी जान गंवा चुके हैं. करीब 10 माह पहले उनकी गाड़ी ऐसे ही ब्लॉक स्पॉट पर नाले में जा गिरी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी.

एक मार्च 2025 की घटना

दिल्ली के मंडावली के रहने वाले भारत भाटी स्टेशन मास्टर थे. वह एक मार्च 2025 को दिन में करीब 3 बजे फरुखनगर से ग्रेटर नोएडा के रामपुर अपने पैतृक गांव किसी शादी में जा रहे थे. जब वह सेक्टर पी 4 में पहुंचे तभी सामने जाकर एक यू टर्न आया, जहां आगे रास्ता बंद था और सामने बिल्कुल समाने एक नाला था ,ना तो वहां पर कोई वारिगेटिंग थी और ना ही कोई रिफ्लेक्टर था. जिसकी वजह से उनकी गाड़ी सीधा नाले में जा गिरी और वह गाड़ी सहित उसी में डूब गए.

डूबने से हुई थी मौत

वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों की मदद से भारत भाटी को बाहर निकाला लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी.

प्राधिकरण पर लापरवाही का लगा आरोप

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ क्योंकि प्राधिकरण उस जगह पर कोई भी बेरीगेटिंग नहीं की थी और ना ही वहां पर कोई दिशा निर्देश लगाए हुए थे कि यह रास्ता आगे बंद है. ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस की तरफ से ही वहां पर वेरीगेटिंग लगाई गए लेकिन प्राधिकरण ने फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. उसके बाद प्राधिकार ने ध्यान दिया और वहां रास्ते को बंद किया अब युवराज की मौत के बाद यहां पर दिशा सूचक लगाए गए हैं.

सेक्टर 150 में इंजीनियर की डूबकर मौत का मामला

गौरतलब है कि नोएडा के सेक्टर 150 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनीयर की डूबकर मौत हो गई थी. दर्दनाक हादसे में युवक कार समेत डूब गया था. एनडीआरएफ की टीम ने हादसे के तीन दिन बाद कार को बाहर निकाला है. मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया था और कड़े एक्शन के निर्देश दिए थे. जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. जो घटनास्थल का निरीक्षण कर चुकी है. 5 दिन के भीतर टीम मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी.