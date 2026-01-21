Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3081618
Zee UP-UttarakhandNoida

दो मौतें, एक जैसी कहानी; सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पहले स्टेशन मास्टर की ऐसे ही हादसे में गई थी जान

नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते जान चली गई लेकिन इससे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते स्टेशन मास्टर भरत भाटी भी अपनी जान गंवा चुके हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 21, 2026, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Noida News
Noida News

Noida News (भूपेश प्रताप): नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते जान चली गई लेकिन इससे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते स्टेशन मास्टर भरत भाटी भी अपनी जान गंवा चुके हैं. करीब 10 माह पहले उनकी गाड़ी ऐसे ही ब्लॉक स्पॉट पर नाले में जा गिरी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी.

एक मार्च 2025 की घटना
दिल्ली के मंडावली के रहने वाले भारत भाटी स्टेशन मास्टर थे. वह एक मार्च 2025 को दिन में करीब 3 बजे फरुखनगर से ग्रेटर नोएडा के रामपुर अपने पैतृक गांव किसी शादी में जा रहे थे. जब वह सेक्टर पी 4 में पहुंचे तभी सामने जाकर एक यू टर्न आया, जहां आगे रास्ता बंद था और सामने बिल्कुल समाने एक नाला था ,ना तो वहां पर कोई वारिगेटिंग थी और ना ही कोई रिफ्लेक्टर था. जिसकी वजह से उनकी गाड़ी सीधा नाले में जा गिरी और वह गाड़ी सहित उसी में डूब गए. 

डूबने से हुई थी मौत
वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों की मदद से भारत भाटी को बाहर निकाला लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

प्राधिकरण पर लापरवाही का लगा आरोप
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ क्योंकि प्राधिकरण उस जगह पर कोई भी बेरीगेटिंग नहीं की थी और ना ही वहां पर कोई दिशा निर्देश लगाए हुए थे कि यह रास्ता आगे बंद है. ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस की तरफ से ही वहां पर वेरीगेटिंग लगाई गए लेकिन प्राधिकरण ने फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. उसके बाद प्राधिकार ने ध्यान दिया और वहां रास्ते को बंद किया अब युवराज की मौत के बाद यहां पर दिशा सूचक लगाए गए हैं.

सेक्टर 150 में इंजीनियर की डूबकर मौत का मामला
गौरतलब है कि नोएडा के सेक्टर 150 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनीयर की डूबकर मौत हो गई थी. दर्दनाक हादसे में युवक कार समेत डूब गया था. एनडीआरएफ की टीम ने हादसे के तीन दिन बाद कार को बाहर निकाला है. मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया था और कड़े एक्शन के निर्देश दिए थे. जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. जो घटनास्थल का निरीक्षण कर चुकी है. 5 दिन के भीतर टीम मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी.

TAGS

Noida News

Trending news

Noida News
दो मौतें, एक जैसी कहानी; इंजीनियर से पहले स्टेशन मास्टर की ऐसे ही हुई थी मौत
prayagraj latest news
प्रयागराज में हादसा! एयरक्राफ्ट तालाबा में गिरा, मौके पर जुटी लोगों की भीड़
baghpat news
'गुंडई-अराजकता नहीं भूली जनता.' बागपत पहुंचे डिप्टी CM ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
mirzapur news
जिम की आड़ में धर्मांतरण का धंधा! 4 सेंटर हुए सील; संचालक समेत चार गिरफ्तार
bijnor news
बिजनौर में नेशनल हाईवे और वन विभाग कर्मियों में छिड़ी जंग, डीएम ने दिए जांच के आदेश
jalaun news
'मेरी मां मर गई और पिता ने छोड़ दिया' जालौन में मासूम की कहानी सुन भावुक हुए DM-SP
hathras news
हाथरस में गत्ता फैक्ट्री और गोदाम में लगी भीषण आग! लाखों का हुआ नुकसान
Lucknow news
इलाज फ्री, दवाइयां भी मुफ्त! यूपी के इस अस्पताल में मरीज को मिलेंगे 10 हजार रुपये
hardoi encounter
हरदोई में शातिर पशु तस्कर का हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से हुआ घायल
Hapur News
हापुड़ पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा 20 हजारी इनामी बदमाश,पैर में गोली लगने से हुआ घायल