Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3176733
Zee UP-UttarakhandNoida

यूपी चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव; मिस्ड कॉल अभियान से 20 लाख मतदाताओं तक पहुंचने की तैयारी

UP Assembly Elections:  यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए “नारी शक्ति वंदन अभियान” के तहत मिस्ड कॉल कैंपेन शुरू करने की रणनीति बनाई है. पार्टी का लक्ष्य इस अभियान के जरिए 20 लाख मतदाताओं तक सीधा संपर्क स्थापित करना है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

नोएडा न्यूज/विशाल सिंह : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए “नारी शक्ति वंदन अभियान” के तहत मिस्ड कॉल कैंपेन शुरू करने की रणनीति बनाई है. पार्टी का लक्ष्य इस अभियान के जरिए 20 लाख मतदाताओं तक सीधा संपर्क स्थापित करना है. खास बात यह है कि इस बार भाजपा का पूरा फोकस “आधी आबादी”, यानी महिलाओं पर केंद्रित है.

जानिए पूरी तैयारी ? 
दरअसल, भाजपा ने चुनावी मुहूर्त से पहले ही महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है. पार्टी विधायी सदनों में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व देने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. इसी क्रम में 16 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” संशोधन विधेयक पेश किए जाने की भी योजना है, जिससे महिलाओं को अधिक राजनीतिक भागीदारी का रास्ता मिलेगा.

मिस्ड कॉल के जरिए लोगों से जुड़ा जायेगा 
इस अभियान के तहत भाजपा 18 अप्रैल तक एक विशेष मोबाइल नंबर 9667173333 पर मिस्ड कॉल के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश करेगी. भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता छात्राओं के सहयोग से घर-घर जाकर लोगों से मिस्ड कॉल करवाएंगी. इसके जरिए पार्टी एक बड़ा डाटा बैंक तैयार करेगी, जिसमें करीब 20 लाख नए मतदाताओं के नाम और मोबाइल नंबर शामिल किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पार्टी इस डाटा का इस्तेमाल अपने प्रचार-प्रसार के लिए करेगी. इन नंबरों पर सरकार की उपलब्धियों और पार्टी के अभियानों से जुड़ी जानकारी भेजी जाएगी, साथ ही मतदाताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा. भाजपा इसे एक प्रभावी चुनावी रणनीति मान रही है, जिससे सीधे मतदाताओं तक पहुंच बनाकर चुनावी जमीन को मजबूत किया जा सके.

मिस्ड कॉल कराया जाएगा
रणनीति के तहत हर लोकसभा क्षेत्र से लगभग 12,500 लोगों और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से करीब 2,500 लोगों से मिस्ड कॉल कराया जाएगा. पिछले साल से ही भाजपा ने यूपी में महिलाओं के वोटबैंक को लेकर गहन तैयारी शुरू कर दी थी, जिसका असर संगठनात्मक ढांचे में भी देखने को मिला, जहां एक तिहाई पद महिलाओं को देने का निर्णय लिया गया. भाजपा प्रवक्ता ऋचा सिंह के अनुसार, यह अभियान महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सीधे पार्टी से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है. स्पष्ट है कि चुनावी मोड में चल रही भाजपा इस बार आधी आबादी को केंद्र में रखकर अपना चुनावी गणित साधने में जुटी है.

यह भी पढ़ें : ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा, दो स्कूल बसों की टक्कर,  मासूम बच्चों की चीखों से दहला इलाका
 

TAGS

Noida News

Trending news

Noida News
यूपी चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव; मिस्ड कॉल अभियान से 20 लाख मतदाताओं तक जुड़ाव
Mathura Boat Accident Update
मथुरा नाव हादसे को लेकर अपडेट, दो और शव मिले, 15 की मौत, एक अब भी लापता
greater noida road accident
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा, दो स्कूल बसों की टक्कर
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में दिल दहला देने वाली घटना, शिक्षक ने लगाई फांसी
up breaking news
UP Breaking News Live: विनोद तावड़े करेंगे CM योगी से मुलाकात, मुजफ्फनगर में रोजगार मेले का उद्घाटन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
cm yogi
T से तुष्टिकरण, M से माफियाराज और C से कटमनी... बंगाल के चुनावी रण में गरजे CM योगी
Agra Noida Expressway accident
आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, बिहार जा रही डबल डेकर बस पलटी
Kushinagar News
प्रेमी को जेल से छुड़ाने की जिद में नाबालिग प्रेमिका चढ़ी मोबाइल टॉवर
Asha bhosle passed away
काशी महादेव दरबार में सुरों की हाजिरी लगाना चाहती थीं आशा ताई, अधूरा रहा गया अरमान
Kanpur News
कानपुर किडनी कांड; 85 मिनट में बदल दी किडनी, MBA छात्र के ऑपरेशन का Video सामने आया