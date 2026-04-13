यूपी चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव; मिस्ड कॉल अभियान से 20 लाख मतदाताओं तक पहुंचने की तैयारी

नोएडा न्यूज/विशाल सिंह : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए “नारी शक्ति वंदन अभियान” के तहत मिस्ड कॉल कैंपेन शुरू करने की रणनीति बनाई है. पार्टी का लक्ष्य इस अभियान के जरिए 20 लाख मतदाताओं तक सीधा संपर्क स्थापित करना है. खास बात यह है कि इस बार भाजपा का पूरा फोकस “आधी आबादी”, यानी महिलाओं पर केंद्रित है.

जानिए पूरी तैयारी ?

दरअसल, भाजपा ने चुनावी मुहूर्त से पहले ही महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है. पार्टी विधायी सदनों में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व देने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. इसी क्रम में 16 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” संशोधन विधेयक पेश किए जाने की भी योजना है, जिससे महिलाओं को अधिक राजनीतिक भागीदारी का रास्ता मिलेगा.

मिस्ड कॉल के जरिए लोगों से जुड़ा जायेगा

इस अभियान के तहत भाजपा 18 अप्रैल तक एक विशेष मोबाइल नंबर 9667173333 पर मिस्ड कॉल के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश करेगी. भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता छात्राओं के सहयोग से घर-घर जाकर लोगों से मिस्ड कॉल करवाएंगी. इसके जरिए पार्टी एक बड़ा डाटा बैंक तैयार करेगी, जिसमें करीब 20 लाख नए मतदाताओं के नाम और मोबाइल नंबर शामिल किए जाएंगे.

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पार्टी इस डाटा का इस्तेमाल अपने प्रचार-प्रसार के लिए करेगी. इन नंबरों पर सरकार की उपलब्धियों और पार्टी के अभियानों से जुड़ी जानकारी भेजी जाएगी, साथ ही मतदाताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा. भाजपा इसे एक प्रभावी चुनावी रणनीति मान रही है, जिससे सीधे मतदाताओं तक पहुंच बनाकर चुनावी जमीन को मजबूत किया जा सके.

मिस्ड कॉल कराया जाएगा

रणनीति के तहत हर लोकसभा क्षेत्र से लगभग 12,500 लोगों और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से करीब 2,500 लोगों से मिस्ड कॉल कराया जाएगा. पिछले साल से ही भाजपा ने यूपी में महिलाओं के वोटबैंक को लेकर गहन तैयारी शुरू कर दी थी, जिसका असर संगठनात्मक ढांचे में भी देखने को मिला, जहां एक तिहाई पद महिलाओं को देने का निर्णय लिया गया. भाजपा प्रवक्ता ऋचा सिंह के अनुसार, यह अभियान महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सीधे पार्टी से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है. स्पष्ट है कि चुनावी मोड में चल रही भाजपा इस बार आधी आबादी को केंद्र में रखकर अपना चुनावी गणित साधने में जुटी है.

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