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यूपी 2027: भाजपा ने बिछाई जीत की बिसात, क्या विपक्ष के PDA की काट साबित होगा ये मेगा प्लान?

Noida News: उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत सुनिश्चित करने हेतु पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी का मुख्य लक्ष्य विपक्ष के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले की काट ढूंढना और बंटे हुए हिंदू समाज को एकजुट करना है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:01 PM IST
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यूपी 2027: भाजपा ने बिछाई जीत की बिसात, क्या विपक्ष के PDA की काट साबित होगा ये मेगा प्लान?

नोएडा न्यूज: उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत सुनिश्चित करने हेतु पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी का मुख्य लक्ष्य विपक्ष के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले की काट ढूंढना और बंटे हुए हिंदू समाज को एकजुट करना है. इस दिशा में बीजेपी ने 'बूथ जीतो तो विधानसभा जीतो' का नारा दिया है और इसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए पार्टी ने यूपी के सभी 1 लाख 74 हजार बूथों पर सशक्तिकरण की बैठकें पूरी कर ली हैं

क्या है पूरी खबर ? 
दरअसल, सामाजिक समरसता का संदेश फैलाने के लिए इन बूथों पर बड़े पैमाने पर टिफिन बैठकों का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के छोटे से लेकर बड़े सभी नेता और पदाधिकारी एक साथ भोजन करते हुए दिखाई दिए. 60 लाख से अधिक पदाधिकारियों ने इन बैठकों में हिस्सा लेकर पार्टी को जमीन पर मजबूत करने का संकल्प लिया है. 

पार्टी ने संपर्क बढ़ाने और मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए एक नया तकनीकी दांव भी चला है.  महिला मोर्चा की कार्यकर्ता छात्राओं के सहयोग से एक विशेष नंबर के जरिए मतदाताओं से मिस्ड कॉल करवाएंगी, जिससे 20 लाख नए मतदाताओं को सीधे पार्टी के डेटा बैंक में जोड़ा जा सकेगा.  इसके जरिए पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी और उनसे सीधा फीडबैक भी ले सकेगी. 

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 इसके अलावा पार्टी ने उन 61 सीटों पर अपना पूरा फोकस कर लिया है जहां पिछले तीन चुनावों से उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा है.  इनमें से 22 सीटें पूर्वी यूपी और 13 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं.  इन मुश्किल सीटों पर जातीय समीकरणों को साधने के लिए पार्टी सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है और हर सीट के लिए अलग रोडमैप तैयार किया जा रहा है. कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उन्हें समायोजित करने के लिए भी बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है. नगरीय निकायों में 2802 पार्षद मनोनीत किए गए हैं, जिससे जातीय संतुलन बनाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में मदद मिलेगी. 

साथ ही, पार्टी बोर्ड, आयोगों और निगमों में भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर चुनावी युद्ध के लिए तैयार कर रही है.  संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त करने के लिए 'बूथ प्रवासी' तैनात किए गए हैं, जो हर बूथ पर जाकर जमीनी हकीकत परखेंगे और जरूरत पड़ने पर बूथ कमेटियों में बदलाव भी करेंगे.  बुजुर्ग और सालों से निष्क्रिय पड़े नेताओं को मार्गदर्शन मंडलों और सुझाव समितियों में शामिल कर उन्हें दोबारा मुख्यधारा में लाया जा रहा है. 

चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने एक सख्त नीति अपनाई है, जिसमें सभी 403 सीटों पर विधायकों के कामकाज का सर्वे कराया जाएगा.  दो अलग-अलग कंपनियों के माध्यम से यह सर्वे किया जाएगा ताकि रिपोर्ट निष्पक्ष रहे और सही फीडबैक मिल सके.  सर्वे में विधायक की छवि, उनके द्वारा किए गए विकास कार्य, कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार और जीत की संभावनाओं को परखा जाएगा.  नेगेटिव रिपोर्ट आने पर टिकट कटने की पूरी संभावना रहेगी, जैसा कि पिछली बार भी कई विधायकों के साथ हुआ था. 

 युवाओं को जोड़ने के लिए छात्र सम्मेलनों, महिलाओं के लिए ग्राम स्तर पर चौपाल और किसानों के लिए रात्रि चौपालों का सहारा लिया जाएगा.  अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा मुस्लिम बहुल इलाकों में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.  स्पष्ट है कि बीजेपी ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपने संगठन की हर एक नस को टटोलना शुरू कर दिया है और सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए हर वर्ग को साधने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है. 

 

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