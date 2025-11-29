प्यार का खौफनाक अंत! नोएडा में गर्लफ्रेंड के PG में घुसा बॉयफ्रेंड, गोली मारकर खत्म की लव स्टोरी

Noida News: नोएडा के पीजी में रहने वाली युवती की उसके प्रेमी ने शुक्रवार देर रात को गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद इसाके में हड़कंप मच गया. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
Noida News/विजय कुमार: उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद वह शव को पड़ा छोड़कर मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना फेज-2 क्षेत्र याकूबपुर गांव की है. बता दें कि आरोपी कृष्णा अपनी प्रेमिका सोनू (25) के कमरे में घुस गया और उसे गोली मारकर फरार हो गया. जानकारी के मुताबिक, मृतका सोनू और आरोपी कृष्णा पहले एक ही जगह काम करते थे. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बने. पिछले कुछ महीनों से कृष्णा सोनू पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन सोनू इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी. बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर कृष्णा ने इस घटना को अंजाम दिया है.
वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुंरत मौके पर पहुंची और सोनू को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्यों को इकट्ठा किया है. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
थाना फेज-2 पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया है. डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति अवस्थी ने बताया कि आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है.
