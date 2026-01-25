Advertisement
ग्रेटर नोएडा में अंगीठी बना काल....दम घुटने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत!

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोए दो सगे भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 25, 2026, 03:59 PM IST
ग्रेटर नोएडा न्यूज : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से  एक घटना सामने आई है. ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोए दो सगे भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दोनों भाई मूल रूप से मुरादाबाद जिले के निवासी बताए जा रहे हैं. सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी.

क्या हैं पूरी बात ? 
जानकारी के अनुसार, जलपुरा गांव में किराए के कमरे में रह रहे दोनों भाई मजदूरी का काम करते थे. बीती रात अत्यधिक ठंड के कारण उन्होंने कमरे के अंदर अंगीठी जला ली और उसी के सहारे सो गए. कमरे में वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे अंगीठी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में भर गई. आशंका जताई जा रही है कि इसी जहरीली गैस के कारण दोनों भाइयों की दम घुटने से मौत हो गई.

सुबह नहीं खुला दरवाजा, टूटा ताला
सुबह के समय जब काफी देर तक दोनों भाइयों ने दरवाजा नहीं खोला तो आसपास रहने वाले लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. कई बार आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद लोगों ने दरवाजा तोड़ा और दोनों को बेहोशी की हालत में पाया. आनन-फानन में उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

पुलिस को नहीं दी गई तत्काल सूचना
घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को तुरंत सूचना नहीं दी गई, जिससे मामला और भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. बाद में सूचना मिलने पर इकोटेक-3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके.

परिजनों में मचा कोहराम
दोनों भाइयों की मौत की खबर जैसे ही मुरादाबाद स्थित उनके परिवार तक पहुंची, वहां कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस द्वारा परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

