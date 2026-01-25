ग्रेटर नोएडा में अंगीठी बना काल....दम घुटने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत!

ग्रेटर नोएडा न्यूज : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक घटना सामने आई है. ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोए दो सगे भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दोनों भाई मूल रूप से मुरादाबाद जिले के निवासी बताए जा रहे हैं. सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी.

क्या हैं पूरी बात ?

जानकारी के अनुसार, जलपुरा गांव में किराए के कमरे में रह रहे दोनों भाई मजदूरी का काम करते थे. बीती रात अत्यधिक ठंड के कारण उन्होंने कमरे के अंदर अंगीठी जला ली और उसी के सहारे सो गए. कमरे में वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे अंगीठी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में भर गई. आशंका जताई जा रही है कि इसी जहरीली गैस के कारण दोनों भाइयों की दम घुटने से मौत हो गई.

सुबह नहीं खुला दरवाजा, टूटा ताला

सुबह के समय जब काफी देर तक दोनों भाइयों ने दरवाजा नहीं खोला तो आसपास रहने वाले लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. कई बार आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद लोगों ने दरवाजा तोड़ा और दोनों को बेहोशी की हालत में पाया. आनन-फानन में उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस को नहीं दी गई तत्काल सूचना

घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को तुरंत सूचना नहीं दी गई, जिससे मामला और भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. बाद में सूचना मिलने पर इकोटेक-3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके.

परिजनों में मचा कोहराम

दोनों भाइयों की मौत की खबर जैसे ही मुरादाबाद स्थित उनके परिवार तक पहुंची, वहां कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस द्वारा परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : छात्रों के लिए GOOD NEWS! आज सीएम योगी बाटेंगे स्कॉलरशिप, 20 लाख स्टूडेंट्स के बैंक खातों में आएगा पैसा

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !