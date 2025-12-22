पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार ! पिता–पुत्र सहित तीन की दर्दनाक मौत

नोएडा न्यूज/संतोष कुमार : यूपी के लखनऊ से आज़मगढ़ की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर खड़ी ट्रक से जा टकराई। सुबह का वक्त यह हुआ है. इस दिल दहला देने वाले हादसे में कार सवार पिता और पुत्र समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और अंदर बैठे लोगों को बाहर निकालने में पुलिस व राहगीरों को भारी मशक्कत करनी पड़ी।

कैसे क्या हुआ जानिए ?

जानकारी के मुताबिक, कार लखनऊ से आज़मगढ़ की ओर जा रही थी. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर संख्या करीब पर अचानक कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि एक्सप्रेस-वे पर कई मीटर तक मलबा फैल गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे फंस गया था. जिसकी वजह से अंदर बैठे लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानें मौके पर कितने लोगों की गई जान

दरअसल दुर्घटना में कार सवार तीन लोग मौजूद थे जिनमें पिता, पुत्र और एक अन्य रिश्तेदार शामिल थे. मौके पर ही दम तोड़ चुके थे. राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. मौके पर पहुंची यूपीडा की पेट्रोलिंग टीम और स्थानीय पुलिस ने किसी तरह शवों को कार से बाहर निकाला। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे की बड़ी वजह क्या

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सड़क किनारे खड़े ट्रक पर रिफ्लेक्टर व उचित संकेतक नहीं लगे थे, जिस वजह से कार चालक को ट्रक दिखाई नहीं दिया और टक्कर हो गई.पुलिस अब ट्रक चालक की तलाश कर रही है, जो हादसे के बाद मौके से फरार बताया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : यूपी के इस जिले में 49 करोड़ से बनेगी 6 सड़कें, 2 दर्जन गांवों का कायाकल्प! नेशनल हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी



उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

बांके बिहारी जी ट्रस्ट बिल को मिली राज्यपाल की मंजूरी ! कामकाज को लेकर बने नए कानून