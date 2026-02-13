Advertisement
इंजीनियर की मौत से नहीं लिया सबक! फिर गहरे नाले में समाई कार, स्थानीय लोग बने देवदूत

Noida News: सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की घटना को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है. अब यह दूसरी बड़ी लापरवाही सामने आई है. सेक्टर 70 बसई गांव के पास एक कार खुले नाले में जा गिरी. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 13, 2026, 04:15 PM IST
Noida News: नोएडा के थाना फेज-3 क्षेत्र स्थित सेक्टर-70 बसई गांव के पास बड़ा हादसा होते टल गया. यहां सड़क किनारे खुले नाले में एक कार जा गिरी. गलीमत रही कि जब कार खुले नाले में गिरी तो ड्राइवर उसमें सवार नहीं था. वह सड़क किनारे कार खड़ी कर शराब खरीदने गया हुआ था. ठीक से हैंडब्रेक न लगाए जाने के कारण कार धीरे धीरे खिसककर चार फीट गहरे नाले में जा गिरी. वहीं, ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ एक व्यक्ति कार में फंस गया. कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया. 

कड़ी मशक्कत के बाद निकाली गई कार 
स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मदद शुरू की और करीब 15 से 20 मिनट की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया. इसके बाद लगभग 20 से 25 लोगों ने मिलकर कार को नाले से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. आखिरकार ट्रैक्टर की मदद से टोचन कर कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. 

आधे घंटे तक नहीं पहुंची पुलिस 
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब आधे घंटे तक न तो पुलिस प्रशासन और न ही प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची. लोगों ने इस घटना के लिए प्राधिकरण की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि नाला पूरी तरह खुला था, उस पर किसी प्रकार का कवर या सुरक्षा दीवार नहीं थी. यदि नाले की उचित घेराबंदी या सड़क से ऊंचाई होती, तो यह हादसा टाला जा सकता था. 

सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हो गई थी मौत 
बता दें कि सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की घटना को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है. अब यह दूसरी बड़ी लापरवाही सामने आई है. बताया जा रहा है कि शहर में 50 से अधिक ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां रेडियम टेप लगाकर खतरनाक क्षेत्रों को चिह्नित किया गया था. इसके बावजूद खुले नालों और गहरे गड्ढों की समस्या बरकरार है. अब सवाल यह है कि इस लापरवाही की जिम्मेदारी किस पर तय होगी और प्राधिकरण दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा?. फिलहाल, स्थानीय लोग सुरक्षित हैं, लेकिन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. 

यह भी पढ़ें : सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत ने खोली पोल! नोएडा में मिले 65 और 'मौत के गड्ढे', अथॉरिटी ने थमाया नोटिस

यह भी पढ़ें :  युवराज मौत मामले की रिपोर्ट रेडी...अथॉरिटी के अधिकारियों और चश्मदीद मुनेंद्र के बयान से उलझी SIT, घंटों पूछताछ के बाद सवाल वहीं?

