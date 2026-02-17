Advertisement
Zee UP-UttarakhandNoida

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध; रेड जोन में 3 बजे रात तक उड़ता रहा अवैध ड्रोन, अज्ञात ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:37 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

ग्रेटर नोएडा/भूपेश प्रताप : देश के सबसे महत्वपूर्ण और हाईटेक एयरपोर्ट परियोजनाओं में शामिल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. पिछले दो से तीन दिनों से लगातार रात के समय एयरपोर्ट परिसर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं.  यह इलाका पहले से ही भारत सरकार द्वारा नो-ड्रोन या रेड जोन घोषित किया गया है, ऐसे में यहां ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित और गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाता है. 

जानें पूरा मामला ? 
दरअसल, एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों के अनुसार, ड्रोन ग्राम रनेरा-कुरेब की तरफ से झाझर रोड की दिशा से एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करता था और कुछ देर तक मंडराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाता था. एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन की मौजूदगी को गंभीर खतरे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, निर्माण कार्य और अन्य संवेदनशील सूचनाओं की जासूसी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. 

सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा
इस मामले में एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाल रही कंपनी SIS सिक्योरिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर कृष्णकांत पांडेय ने थाना जेवर में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.  शिकायत में उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में अज्ञात ड्रोन ऑपरेटर द्वारा लगातार ड्रोन उड़ाया जा रहा है, जो एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. 

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं
उत्तर प्रदेश पुलिस की थाना जेवर टीम अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है.  पुलिस आसपास के गांवों, झाझर रोड और संभावित स्थानों की जांच कर रही है, जहां से ड्रोन ऑपरेट किया गया हो सकता है.  साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन उड़ाने वाले की पहचान कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. 

रेड जोन में ड्रोन उड़ाना गंभीर अपराध
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश की महत्वपूर्ण परियोजना है और भविष्य में यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल होने जा रहा है. ऐसे में इस तरह की घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और ड्रोन ऑपरेटर की तलाश जारी है.

यह भी पढ़िए : खटाखट बदलेगा उत्तराखंड का मौसम, शुष्क मौसम से बढ़ी तपिश की होगी छुट्टी! इन जिलों में बारिश-बर्फबारी देगी राहत

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !
 

