रवि काना की रिहाई पर बड़ा खुलासा, नेपाल भाग सकता है गैंगस्टर! जेल प्रशासन पर गाज की आहट

नोएडा न्यूज/विजय कुमार : उत्तर प्रदेश की जेल व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. कुख्यात गैंगस्टर रवि काना की रिहाई को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. डीआईजी जेल प्रयागराज रेंज द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ है कि बांदा जेल अधीक्षक को बंदी की रिहाई की जानकारी पहले से थी. इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई.

क्या हैं पूरा मामला ?

जांच में सामने आया है कि रवि काना को बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति और बिना आवश्यक सूचना के जेल से बाहर किया गया. यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही का नहीं, बल्कि सुनियोजित मिलीभगत का संकेत देता है. नियमों के अनुसार, इस तरह के कुख्यात बंदी की रिहाई के लिए कई स्तरों पर अनुमति और सूचना अनिवार्य होती है, जिसे नजरअंदाज किया गया.

मिलीभगत के आरोप

डीआईजी की जांच रिपोर्ट में जेलर और डिप्टी जेलर की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई है. आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने जेल अधीक्षक के साथ मिलकर नियमों को दरकिनार किया. यह भी सामने आया है कि रिहाई की पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी की गई, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं.रवि काना की रिहाई के पीछे दबाव या किसी बड़ी ‘सेटिंग’ की आशंका जताई जा रही है. सूत्रों का कहना है कि यह फैसला सामान्य प्रशासनिक गलती नहीं लगती. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या किसी राजनीतिक या बाहरी दबाव में यह कदम उठाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

नेपाल भागने की आशंका

रिहाई के बाद से गैंगस्टर रवि काना फरार बताया जा रहा है. आशंका जताई जा रही है कि वह नेपाल भाग सकता है. सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है. नोएडा पुलिस भी रवि काना की तलाश में जुटी हुई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. यह मामला सामने आने के बाद जेल सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो कई जेल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है.

जांच के बाद बड़ी कार्रवाई संभव

डीआईजी जेल प्रयागराज रेंज की जांच अभी जारी है. माना जा रहा है कि जांच पूरी होते ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है. यह मामला आने वाले समय में जेल प्रशासन में बड़े बदलाव की वजह भी बन सकता है.

यह भी पढ़ें : UP Missing Girls: यूपी में दिल्ली जैसा हाल, जौनपुर में रहस्यमय ढंग से 3 बहनें लापता, चौंका देंगे अब तक के आंकड़े!

