/नोएडा हाउसिंग प्रोजेक्ट घोटाले में एक्शन, बिल्डर कंपनी और बैंक अधिकारियों पर CBI ने कसा शिकंजा

33 अन्य मामलों की जांच जारी

CBI ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देशभर में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 33 अन्य मामलों की जांच भी जारी है. ये मामले होमबायर्स के साथ कथित धोखाधड़ी और फंड के दुरुपयोग से जुड़े हैं. एजेंसी अब तक रुद्रा बिल्डवेल, ड्रीम प्रोकोन, जयपी इंफ्राटेक, एवीजे डेवलपर्स, सीएचडी डेवलपर्स, लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स, शुभकामना बिल्डटेक, नाइनेक्स डेवलपर्स समेत कई बिल्डर कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ कुल 15 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. CBI का कहना है कि आम लोगों, खासकर घर खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और ऐसे मामलों में जवाबदेही तय की जाएगी.