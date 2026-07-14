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नोएडा हाउसिंग प्रोजेक्ट घोटाले में एक्शन, बिल्डर कंपनी और बैंक अधिकारियों पर CBI ने कसा शिकंजा

Noida news: सीबीआई ने साहा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों व बैंक कर्मचारियों के खिलाफ 16वीं चार्जशीट दाखिल कर दी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 14, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:10 PM IST
नोएडा हाउसिंग प्रोजेक्ट घोटाले में एक्शन, बिल्डर कंपनी और बैंक अधिकारियों पर CBI ने कसा शिकंजा
Image Credit: फाइल फोटो

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