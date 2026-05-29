NCR को मिलने जा रहा ट्रैफिक का सुपर समाधान, 65KM का ईस्टर्न बाईपास करेगा सफर आसान

NCR New Expressway: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगातार बढ़ते ट्रैफिक और घंटों के जाम से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. करीब 65 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेसवे को अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-2) के पूर्वी विस्तार के रूप में विकसित किया जाएगा. लगभग 7,500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर दिल्ली के लिए 'ईस्टर्न बाईपास' साबित हो सकता है, जिससे राजधानी के अंदर वाहनों का दबाव काफी कम होने की उम्मीद है.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में दिल्ली-मुंबई एक्सेस कंट्रोल लिंक के निरीक्षण के दौरान कहा कि दिल्ली को जाम और प्रदूषण से राहत देने के लिए बड़े स्तर पर सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. माना जा रहा है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य इसी साल के अंत तक शुरू हो सकता है.

दिल्ली-देहरादून से नोएडा-फरीदाबाद तक बनेगा सीधा कनेक्शन

प्रस्तावित एक्सप्रेसवे ट्रोनिका सिटी के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से शुरू होगा और लोनी, बागपत, खेकड़ा, नोएडा होते हुए फरीदाबाद तक पहुंचेगा. यह नया कॉरिडोर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, डीएनडी फ्लाईवे और यमुना एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा. इससे उत्तर भारत से आने वाले वाहनों को नोएडा या फरीदाबाद जाने के लिए दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा. वाहन सीधे बाहरी हिस्सों से गुजर सकेंगे, जिससे राजधानी के ट्रैफिक दबाव में बड़ी कमी आएगी.

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रिंग रोड और आउटर रिंग रोड को मिलेगी बड़ी राहत

फिलहाल दिल्ली की रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर भारी ट्रैफिक दबाव रहता है. खासकर आश्रम, मोदी मिल फ्लाईओवर, सराय काले खां और कालिंदी कुंज जैसे इलाके पीक आवर्स में गंभीर जाम से जूझते हैं. नया ईस्टर्न बाईपास इन रूट्स पर आने वाले भारी ट्रैफिक को डायवर्ट करेगा. इससे दिल्ली के कई बड़े चोक पॉइंट्स पर ट्रैफिक कम होगा और लोगों का सफर आसान बनेगा.

डीपीआर तैयार, एजेंसियों के बीच चल रही चर्चा

परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है. विभिन्न एजेंसियों के साथ एलाइनमेंट और कनेक्टिविटी को लेकर अंतिम स्तर की चर्चा जारी है. यह प्रोजेक्ट केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा एनसीआर में चलाए जा रहे करीब 27 हजार करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यक्रम का हिस्सा है.

NCR के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

अधिकारियों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रैफिक कम करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एनसीआर के औद्योगिक और रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई गति देगा. लोनी, बागपत और जेवर जैसे क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा. वहीं फरीदाबाद से गाजियाबाद या नोएडा तक का सफर, जिसमें अभी कई घंटे लग जाते हैं, एक्सप्रेसवे बनने के बाद घटकर महज 20 से 30 मिनट तक रह सकता है.