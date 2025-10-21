नोएडा- ग्रेटर नोएडा में कहां-कहां बन रहे कृत्रिम घाट, किसी में 25 हजार लीटर गंगाजल, तो कोई कन्नौज के इत्र से महकेगा, ड्रोन से होगी पुष्पवर्षा

नोएडा: पूर्वांचल की आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ इस बार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पहले से भी अधिक भव्यता के साथ मनाया जाएगा. चेरी काउंटी सोसाइटी, नेफोवा फाउंडेशन और पूर्वांचल एकता मंच के सहयोग से क्षेत्र में तैयारियां अंतिम चरण में हैं. व्रतियों की संख्या को देखते हुए यहां दो भव्य घाटों का निर्माण किया जा रहा है.

गंगा जल और कन्नौज के इत्र वाले विशेष घाट

गढ़ गंगा से 25 हजार लीटर पवित्र गंगाजल दो टैंकरों में भरकर घाटों पर डाला जाएगा. वहीं कन्नौज के इत्र से पूरे घाट परिसर को सुवासित किया जाएगा. इस वर्ष खास बात यह है कि श्रद्धालुओं के स्वागत में ड्रोन से पुष्पवर्षा की जाएगी.

छठ महापर्व कब से कब तक

- 25 अक्टूबर (शुक्रवार) को नहाय खाय के साथ पर्व की शुरुआत होगी.

- 26 अक्टूबर (शनिवार) को खरना होगा, जब व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर संध्या में गुड़-चावल का प्रसाद ग्रहण करते हैं.

- 27 अक्टूबर (रविवार) को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा.

- 28 अक्टूबर (सोमवार) को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय यह पवित्र पर्व संपन्न होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नोएडा में 500 से अधिक छठ स्थल!

नोएडा प्रशासन और स्थानीय समितियों ने मिलकर 500 से अधिक स्थानों पर छठ पूजा की व्यवस्था की है. कई सोसायटियों में स्विमिंग पूल को अस्थायी घाटों में परिवर्तित किया गया है.

मुख्य सामूहिक छठ घाटों में शामिल हैं

- सेक्टर 21ए – नोएडा स्टेडियम (प्रवासी महासंघ द्वारा)

- सेक्टर 31 – पूर्वांचल मित्र मंडल छठ पूजा समिति

- सेक्टर 71 – शिव शक्ति छठ पूजा समिति

- सेक्टर 75 – सेंट्रल पार्क (श्री सूर्यदेव पूजा समिति)

- सेक्टर 73 – महादेव अपार्टमेंट

- सेक्टर 93 – श्रमिक कुंज

- सेक्टर 137 – बायो डायवर्सिटी पार्क

- सेक्टर 45 और कालिंदी कुंज यमुना घाट

सेक्टर 137 और 74 में विशेष व्यवस्था

सेक्टर 137 के बायो डायवर्सिटी पार्क पूल में 15 से अधिक सोसायटियों के श्रद्धालु एकत्रित होंगे. वहीं सेक्टर 74 स्थित सुपरटेक कैपटाउन सोसायटी के क्लब हाउस पूल को भी सुंदर छठ घाट में बदला जा रह रहा है.

सेक्टर 21ए नोएडा स्टेडियम के रामलीला मैदान में प्रवासी महासंघ ने विशाल छठ मेला परिसर तैयार किया है, जहां 100 से अधिक वॉलेंटियर व्यवस्था संभालेंगे. यहां गंगाजल और गुलाब की पंखुड़ियों से स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: कार्तिक मास में ही क्यों मनाते हैं छठ पर्व, कौन हैं छठ मैया और भगवान कार्तिकेय से क्या है नाता

ग्रेटर नोएडा में भी दिखेगी भव्यता

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नेफोवा घाट को विस्तार दिया जा रहा है. इसके पास एक नया घाट भी तैयार किया जा रहा है. चेरी काउंटी सोसाइटी के सामने होने वाले इस आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.

महापर्व के सांस्कृतिक आयाम को और विशेष बनाने के लिए लिटिल चैंप्स फेम पलक सिंह राजपूत और लोकप्रिय गायक प्रभात पांडेय अपनी प्रस्तुति देंगे.

भक्ति, संगीत और पुष्पवर्षा के संग इस बार का छठ महापर्व नोएडा-ग्रेटर नोएडा की शामों को आस्था और उल्लास की अद्भुत झंकार में बदलने वाला है.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.