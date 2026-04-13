नोएडा में बिगड़ते हालात देख DM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम सेट

Noida News : उत्तर प्रदेश के नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में सोमवार को कई कंपनियों के कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला. मजदूर वेतन वृद्धि, बोनस और छुट्टियों से जुड़ी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. देखते ही देखते यह प्रदर्शन उग्र हो गया, जिससे कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ. दिल्ली से नोएडा जाने वाले कुछ रास्तों को भी एहतियातन बंद कर दिया गया.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, प्रदर्शन के हिंसक होने की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया. नोएडा पुलिस ने बताया कि कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के औद्योगिक क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

डीएम मेधा रूपम का बड़ा फैसला

गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने हालात को नियंत्रित करने के लिए अहम कदम उठाया है. उन्होंने मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की. इसके साथ ही श्रमिकों की शिकायतों को सीधे दर्ज कराने के लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं.

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हेल्पलाइन नंबर जारी

डीएम मेधा रूपम ने बताया कि श्रमिक अपनी वेतन और अन्य समस्याओं से जुड़ी शिकायतें 0120-2978231, 0120-2978232, 0120-2978862 और 0120-2978702 पर दर्ज करा सकते हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान किया जाएगा, ताकि मजदूरों को राहत मिल सके.

पुलिस की अपील शांति बनाए रखें

पुलिस और प्रशासन की ओर से श्रमिकों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की जा रही है. अधिकारियों द्वारा लगातार मजदूरों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई है.

अफवाहों से बचने की सलाह

प्रशासन ने आम जनता और श्रमिकों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है.

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