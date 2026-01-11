School Closed in UP: कल स्कूल खुलेंगे या रहेंगे बंद, यहां देखें यूपी के किस जिले में 15 जनवरी तक रहेगी छुट्टी?

School Closed in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कोहरा से गाड़ियों की आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही है. ऐसे में माता-पिता और छात्रों को स्थानीय शिक्षा विभागों की आधिकारिक घोषणाओं से अपडेट रहने की सलाह दी गई है. भयंकर ठंड के चलते बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में छुट्टियां घोषित की गई है, जिन्हें अब बढ़ाई गई है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा जिलाधिकारी का आदेश

यूपी में भयंकर सर्दी में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है. 15 जनवरी तक बेसिक शिक्षा अधिकारी ने छुट्टी के आदेश दिया है. आज जिलाधिकारी ने जो आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक, यहां नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद किया गया है. बढ़ती सर्दी को लेकर यह ठोस कदम उठाए गए हैं. ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े.

15 जनवरी तक रहेंगी छुट्टी

जिलाधिकारी का ये आदेश गौतमबुद्ध नगर में पड़ने वाली तीनों तहसील (नोएडा, दादरी और जेवर) में लागू होगा. इसलिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, जेवर और यीडा सिटी और दनकौर में छुट्टियां रहेंगी. छुट्टी से जुड़े आदेश में साफ शब्दों में कहा गया है कि इसका कड़ाई से पालन करें. जिलाधिकारी ने आदेश में कहा है कि घने कोहरे और अधिक सर्दी की वजह से गौतमबुद्धनगर में चल रहे सभी बोर्ड में मान्यता प्राप्त स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टी रहेगी.

नोएडा के न्यूनतम तापमान में गिरावट

जिन स्कूलों में यह आदेश जारी होंगे, उसमें सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड समेत अन्य शामिल है. कक्षाओं की बात करें तो ये आदेश नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए लागू होंगे. आपको बता दें, पिछले तीन दिनों से नोएडा-ग्रेटर नोएडा का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के करीब बना हुआ है. आज भी न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से कम रह सकता है. जिससे लोगों को काफी परेशानी होने वाली है.

