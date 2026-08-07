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ग्रेटर नोएडा में सजेगा स्वच्छ ऊर्जा का 'महा' मंच, 'बायोएनर्जी एक्सपो' में जुटेगे वैश्विक दिग्गज, CM योगी के दौरे पर प्रशासन अलर्ट

India Bioenergy Tech Expo 2026: 11 अगस्त से तीन दिवसीय इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो-2026 का आयोजन होने जा रहा है. जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे. इस सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा और बायोएनर्जी क्षेत्र पर चर्चा होगी, जिसमें देश-विदेश से विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 07, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:46 AM IST
ग्रेटर नोएडा में सजेगा स्वच्छ ऊर्जा का 'महा' मंच, 'बायोएनर्जी एक्सपो' में जुटेगे वैश्विक दिग्गज, CM योगी के दौरे पर प्रशासन अलर्ट
Image Credit: Greater Noida News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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