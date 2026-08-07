ग्रेटर नोएडा में सजेगा स्वच्छ ऊर्जा का 'महा' मंच, 'बायोएनर्जी एक्सपो' में जुटेगे वैश्विक दिग्गज, CM योगी के दौरे पर प्रशासन अलर्ट

सम्मेलन के पहले दिन क्या होगा?

इस बैठक में पुलिस अधिकारियों सहित और अन्य सभी भागों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे. जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समय से और सही तरीके से सभी तैयारियां पूरे करने के निर्देश दिए. इसके अलावा सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता एवं अतिथि प्रबंधन पर विशेष जोर देने के लिए बोला. बैठक में तीनों दिन के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि पहले दिन यानि 11 अगस्त को प्रदर्शनी का शुभारंभ और बायोएनर्जी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर तकनीकी एवं नीतिगत सत्र आयोजित किए जाएंगे.