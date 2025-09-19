आज ग्रेटर नोएडा आएंगे सीएम योगी, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का लेंगे जायजा, सुरक्षा चाक चौबंद

CM Yogi in Greater Noida: सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा दौरे पर हैं. यहां वह इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां देखेंगे. पढ़िए पूरी डिटेल...
CM Yogi in Greater Noida: आज सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं. सीएम जिले के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. वह दोपहर करीब 1:40 बजे एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे.
ये है सीएम योगी का कार्यक्रम
इस आयोजन में रूस कंट्री पार्टनर है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं. इस दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी और 4 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ डेढ़ बजे GBU लैंड करेंगे. फिर वह GBU से एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे. दोपहर 1:45 से 2:45 बजे तक ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लेंगे.
कब तक होगा ट्रेड शो का आयोजन?
25 सितंबर से 29 सितंबर तक ट्रेड शो का आयोजन हो रहा है. प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे. 3 बजे गाजियाबाद के किए मुख्यमंत्री रवाना होंगे. सीएम योगी के आगमन से पहले सुरक्षा चाक चौबंद किया गया है. 45 हाईटेक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा. सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है.
