Noida News: नोएडा दौरे पर सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का करेंगे निरीक्षण, पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

Noida News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शनिवार को नोएडा दौरा है. दोनों नोएडा के फेज दो स्थित राफे मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परिसर में पहुंचेंगे. इस यूनिट का नाम देशभर में तेजी से उभरते हुए एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में जाना जाता है. यह दौरा सुरक्षा और औद्योगिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है. इनके दौरे को लेकर यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है. लोगों से सहयोग की अपील करते हुए डायवर्जन देखकर निकलने की बात कही गई है.

करेंगे कंपनी का अवलोकन, 3 से 4 घंटे तक समय बिताएंगे

जानकारी के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे निर्धारित है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहेंगे. दोनों नेता यहां लगभग 3 से 4 घंटे तक समय बिताएंगे और कंपनी की कार्यप्रणाली, तकनीक तथा उत्पादन क्षमता का विस्तार से अवलोकन करेंगे. राफे एमफाइबर कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों व पुलिस बल के लिए ड्रोन, मानव रहित यान के इंजन व अन्य सिस्टम का निर्माण करती है.

रूट डायवर्जन लागू

नोएडा में मुख्यमंत्री योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के चलते यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू किया है. चिल्ला डीएनडी फिल्मसिटी समेत कई जगहों पर यातायात रोका जाएगा. वीआईपी काफिला निकलने के बाद ही यातायात सामान्य होगा. आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क किया जा सकता है.

नोएडा ट्रैफिक पुलिस अलर्ट

नोएडा में यूपी के सीएम योगी और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों के विभिन्न कार्यक्रमों के कारण ट्रैफिक पुलिस अलर्ट है. प्रमुख मार्गों पर अल्प समय के लिए ट्रैफिक रोक या डायवर्जन हो सकता है. दौरे को लेकर नोएडा प्राधिकरण शुक्रवार को पूरे दिन तैयारियों में जुटा रहा. नोएडा पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. इस मौके पर लगभग 1,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. इसके अलावा, सेक्टर-80 में एक अस्थाई हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है, जहां से वीवीआईपी का आगमन और प्रस्थान होगा. डीएनडी से फेज-2 और फेज-2 से सेक्टर-62 मॉडल टाउन गोल चक्कर तक अलग-अलग जगहों पर अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है.हालांकि, इस बीच आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा.

2500 से अधिक पुलिसकर्मियों की शहर भर में तैनाती

वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों की शहर भर में तैनाती रहेगी. तकरीबन 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे. वहीं पीएसी बल समेत आर्मी व अन्य पुलिस की कंपनियां भी तैनात रहेंगी. इसके अलावा इंटेलिजेंस भी चौकन्ना रहेगी. इसके अलावा वहां सीसीटीवी से पूरे शहर की कड़ी मॉनीटरिंग भी की जाएगी.