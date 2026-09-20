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ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे सीएम योगी, ‘प्रेरणा विमर्श 2026’ के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल, दौरे से बदलेगा ट्रैफिक रूट

CM Yogi Greater Noida Visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे. सीएम शाम 3 बजे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (GBU) में आयोजित 'प्रेरणा विमर्श 2026' कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 20, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:52 AM IST
ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे सीएम योगी, ‘प्रेरणा विमर्श 2026’ के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल, दौरे से बदलेगा ट्रैफिक रूट
Image Credit: Cm yogi greater noida Visit

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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