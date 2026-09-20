/ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे सीएम योगी, ‘प्रेरणा विमर्श 2026’ के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल, दौरे से बदलेगा ट्रैफिक रूट

मुख्यमंत्री दोपहर करीब 3 बजे हेलीकॉप्टर से जीबीयू पहुंचेंगे. हेलीपैड से वह सीधे इंडोर स्टेडियम जाएंगे, जहां प्रेरणा विमर्श-2026 के समापन समारोह में शामिल होकर करीब दो घंटे तक कार्यक्रम में रहेंगे. इस आयोजन का विषय ‘नारी सम्मान, युवा स्वाभिमान’ रखा गया है. कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के भी मौजूद रहने की जानकारी है. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नोएडा के लिए रवाना होंगे. उनका हेलीकॉप्टर शिल्प हॉट में उतरेगा, जहां से वह सड़क मार्ग से सेक्टर-51 स्थित उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के आवास पहुंचेंगे. यहां मुख्यमंत्री करीब एक घंटे रुक सकते हैं.