/ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे सीएम योगी, ‘प्रेरणा विमर्श 2026’ के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल, दौरे से बदलेगा ट्रैफिक रूट

राज्य चुनें
CM Yogi greater Noida visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे. मुख्यमंत्री गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में आयोजित ‘प्रेरणा विमर्श-2026’ के समापन समारोह में शामिल होंगे. कार्यक्रम में 5 हजार से अधिक युवाओं और महिलाओं के शामिल होने की बात कही गई है.
मुख्यमंत्री दोपहर करीब 3 बजे हेलीकॉप्टर से जीबीयू पहुंचेंगे. हेलीपैड से वह सीधे इंडोर स्टेडियम जाएंगे, जहां प्रेरणा विमर्श-2026 के समापन समारोह में शामिल होकर करीब दो घंटे तक कार्यक्रम में रहेंगे. इस आयोजन का विषय ‘नारी सम्मान, युवा स्वाभिमान’ रखा गया है. कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के भी मौजूद रहने की जानकारी है. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नोएडा के लिए रवाना होंगे. उनका हेलीकॉप्टर शिल्प हॉट में उतरेगा, जहां से वह सड़क मार्ग से सेक्टर-51 स्थित उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के आवास पहुंचेंगे. यहां मुख्यमंत्री करीब एक घंटे रुक सकते हैं.
इसके बाद सीएम योगी दोबारा हेलीकॉप्टर से गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय लौटेंगे.जीबीयू में वह यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 (UPITS) की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में प्राधिकरण, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. करीब एक घंटे की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री के लखनऊ रवाना होने की संभावना है. हालांकि, उनके रात्रि प्रवास को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.
सुबह 7 से रात 10 बजे तक रूट डायवर्जन
मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और आसपास के मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. रविवार सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित मार्गों पर भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी.
नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग
चिल्ला रेड लाइट से परी चौक/जीरो प्वाइंट जाने वाले वाहन डीएनडी फ्लाईओवर, रजनीगंधा चौक, सेक्टर-18, सेक्टर-37 अंडरपास और भंगेल एलिवेटेड मार्ग से होते हुए कुलेसरा-सूरजपुर की ओर जा सकेंगे.
डीएनडी टोल और फिल्मसिटी की ओर से आने वाले वाहन फिल्मसिटी फ्लाईओवर से सेक्टर-18 की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। इसके बाद सेक्टर-18 अंडरपास और एलिवेटेड मार्ग से आगे जाने की व्यवस्था रहेगी.
कालिंदी कुंज और सेक्टर-37 की ओर से एक्सप्रेसवे के रास्ते परी चौक जाने वाले वाहन सेक्टर-44 गोलचक्कर से उधव सिंह रोड और एनएमआरसी तिराहा होते हुए कुलेसरा-सूरजपुर की ओर जाएंगे.
हाजीपुर और सेक्टर-82 की ओर से परी चौक जाने वाले वाहनों को सेक्टर-93 कट से डायवर्ट कर फेस-2 और डीएससी मार्ग से गंतव्य की ओर भेजा जाएगा.
मुख्यमंत्री के दौरे और प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए जीबीयू, नोएडा और एक्सपो मार्ट के आसपास पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. प्रशासन की ओर से लोगों से निर्धारित डायवर्जन प्लान के अनुसार यात्रा करने की अपील की गई है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.