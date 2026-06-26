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ग्रेटर नोएडा/भूपेश प्रताप: उत्तर प्रदेश अब औद्योगिक क्रांति की एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार है. प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-10 में राज्य का पहला ‘इलेक्ट्रॉनिक पार्क’ बनने जा रहा है. यह परियोजना न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
मुख्यमंत्री का दौरा और भव्य तैयारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखेंगे. मुख्यमंत्री का आगमन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच प्रस्तावित है. इस अवसर पर एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग पांच हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है.
स्थानीय प्रशासन इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है. जिलाधिकारी मेधा रूपम ने स्वयं मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को सुरक्षा तथा व्यवस्था संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. कार्यक्रम स्थल पर युद्धस्तर पर पंडाल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं.
साढ़े चार हजार करोड़ का बड़ा निवेश
इस इलेक्ट्रॉनिक पार्क की सबसे बड़ी खूबी इसमें होने वाला निवेश है. दो प्रमुख औद्योगिक इकाइयां ‘एसेंट सर्किट्स’ और ‘अंबर एंटरप्राइजेज’ यहां साढ़े चार हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगी. ये दोनों कंपनियां मुख्य रूप से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) का निर्माण करेंगी, जो मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है.
स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
इस इलेक्ट्रॉनिक पार्क के स्थापित होने से ग्रेटर नोएडा का सेक्टर-10 राज्य के औद्योगिक मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा. इस भारी-भरकम निवेश का सीधा लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे.
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