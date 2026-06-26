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यूपी के इस जिले में बनेगा राज्य का पहला ‘इलेक्ट्रॉनिक पार्क’, CM योगी जल्द करेंगे ऐतिहासिक शिलान्यास

Uttar Pradesh Electronics Park: प्रदेश अब औद्योगिक क्रांति की एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार है. प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-10 में राज्य का पहला ‘इलेक्ट्रॉनिक पार्क’ बनने जा रहा है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 26, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:06 PM IST
यूपी के इस जिले में बनेगा राज्य का पहला ‘इलेक्ट्रॉनिक पार्क’, CM योगी जल्द करेंगे ऐतिहासिक शिलान्यास
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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