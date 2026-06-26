स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

इस इलेक्ट्रॉनिक पार्क के स्थापित होने से ग्रेटर नोएडा का सेक्टर-10 राज्य के औद्योगिक मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा. इस भारी-भरकम निवेश का सीधा लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे.