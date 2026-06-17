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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा की रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी कंपनी में सफाई कर्मचारियों के बीच हुई पार्टी के दौरान खतरनाक मजाक ने गंभीर घटना का रूप ले लिया. आरोप है कि साथी कर्मचारियों ने सफाईकर्मी के प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर पाइप लगाकर हवा भर दी. तेज प्रेशर के कारण कर्मचारियों के अंदरूनी हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंचा और उसकी हालत बिगड़ गई.
यह है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 29 स्थित सूर्य ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म कंपनी में पावर सप्लाई के जरिए काम करने वाले तीन कर्मचारी सफाई कर रहे थे. तीनों कर्मचारी उत्तराखंड के काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं. बताया जा रहा है कि काम के दौरान कर्मचारियों के बीच शराब पार्टी हुई थी. इसी दौरान एक कर्मचारी झुककर सफाई कर रहा था और दूसरा कर्मचारी कंप्रेसर पाइप से हवा चला रहा था.
मजाक मजाक में भर दी हवा
आरोप है कि इसी बीच साथी कर्मचारियों ने मजाक मजाक में कंप्रेसर पाइप उसके प्राइवेट पार्ट पर लगा दिया. तेज हवा के दबाव से पीड़ित कर्मचारियों के पेट में हवा भर गई और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. कुछ देर बाद दर्द बढ़ने पर मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया.
गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
घायल कर्मचारी को पहले कैलाश अस्पताल जेवर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसकी आंत फटने की बात बताई, गंभीर हालत और सर्जरी की जरूरत को देखते हुए उसे ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घायल कर्मचारी की पहचान समीर निवासी मोहल्ला अली खान काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रूप में हुई है.
पुलिस ने साथी कर्मचारियों को किया गिरफ्तार
मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साथी कर्मचारी जीशान और दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है. कंपनी के मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. घायल कर्मचारी का अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है. मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.