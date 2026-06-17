पुलिस ने साथी कर्मचारियों को किया गिरफ्तार

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साथी कर्मचारी जीशान और दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है. कंपनी के मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. घायल कर्मचारी का अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है. मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.