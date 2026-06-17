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मजाक पड़ा भारी! ग्रेटर नोएडा में दोस्तों ने प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से भरी हवा, आंत फटी

Greater Noida News: रबूपुरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 29 स्थित सूर्य ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म कंपनी में सफाई करने वाले एक कर्मचा​री के प्राइवेट पार्ट में हवा भर दी. उसकी हालत गंभीर हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 17, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:59 PM IST
मजाक पड़ा भारी! ग्रेटर नोएडा में दोस्तों ने प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से भरी हवा, आंत फटी
Image Credit: Greater Noida Police

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