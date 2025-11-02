एकतरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, लव रिजेक्शन पर सनकी आशिक ने लड़की के पिता काे रास्ते से हटाया

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. लड़की की शादी दिसंबर महीने में होनी है. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर लिया है.

30 अक्टूबर को महिपाल की गोली मारकर हो गई थी हत्या

दरअसल, 30 अक्टूबर को बादलपुर थाना क्षेत्र के बम्बावड गांव के पास अज्ञात हमलावर के द्वारा महिपाल नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था. इस दौरान पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले. इसमें एक युवक मोटरसाइकिल पर जाता हुआ दिखा.

सीसीटीवी कैमरे में दिखा आरोपी

यह युवक कई अन्य सीसीटीवी कैमरे में भी दिखा. इसके बाद पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाई. पुलिस ने युवक की पहचान सचिन गोस्वामी निवासी मेरठ के रूप में हुई. सचिन सूरजपुर में रह रहा था. वह बीफार्मा कर चुका है और एक दवा कंपनी में एमआर का काम करता था. पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने जुर्म कबूल लिया.

इंस्टाग्राम पर हुई दोनों की मुलाकात

डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि कई साल पहले इंस्टाग्राम पर महिपाल की बेटी की से आरोपी की दोस्ती हो गई थी. इसके बाद वह उसे पसंद करने लगा और उससे शादी करना चाहता था. आरोपी युवक ने शादी करने को लेकर प्रयास किया. लड़की के परिवार वालों से बात भी की, लेकिन लड़की के पिता ने मना कर दिया. इसके बाद लड़की ने भी बातचीत करना बंद कर दिया.

इसलिए पिता की हत्या की बनाई योजना

इसको लेकर आरोपी युवक काफी परेशान हो गया. इस बीच लड़की की शादी कहीं और तय हो गई. 10 दिसंबर को लड़की की शादी होनी है. वहीं, आरोपी युवक ने नाराज होकर लड़की के पिता की हत्या की योजना बना ली. ताकि लड़की की शादी लेट हो जाए और वह इस दौरान उसके परिवार की सहानुभूति लेकर उससे शादी कर लेगा.

मेरठ से पिस्टल लाकर की हत्या

आरोपी द्वारा रेकी की गई और उसके बाद 30 अक्टूबर को उसने मेरठ से अपने एक दोस्त से अवैध पिस्टल लाकर महिपाल की गोली मारकर हत्या कर दी. अब पुलिस ने 48 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

