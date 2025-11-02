Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2985255
Zee UP-UttarakhandNoida

एकतरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, लव रिजेक्शन पर सनकी आशिक ने लड़की के पिता काे रास्ते से हटाया

Greater Noida News: 30 अक्टूबर को बादलपुर थाना क्षेत्र के बम्बावड गांव के पास अज्ञात हमलावर के द्वारा महिपाल नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 02, 2025, 04:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. लड़की की शादी दिसंबर महीने में होनी है. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर लिया है.  

30 अक्टूबर को महिपाल की गोली मारकर हो गई थी हत्या
दरअसल, 30 अक्टूबर को बादलपुर थाना क्षेत्र के बम्बावड गांव के पास अज्ञात हमलावर के द्वारा महिपाल नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था. इस दौरान पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले. इसमें एक युवक मोटरसाइकिल पर जाता हुआ दिखा. 

सीसीटीवी कैमरे में दिखा आरोपी 
यह युवक कई अन्य सीसीटीवी कैमरे में भी दिखा. इसके बाद पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाई. पुलिस ने युवक की पहचान सचिन गोस्वामी निवासी मेरठ के रूप में हुई. सचिन सूरजपुर में रह रहा था. वह बीफार्मा कर चुका है और एक दवा कंपनी में एमआर का काम करता था. पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने जुर्म कबूल लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंस्टाग्राम पर हुई दोनों की मुलाकात 
डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि कई साल पहले इंस्टाग्राम पर महिपाल की बेटी की से आरोपी की दोस्ती हो गई थी. इसके बाद वह उसे पसंद करने लगा और उससे शादी करना चाहता था. आरोपी युवक ने शादी करने को लेकर प्रयास किया. लड़की के परिवार वालों से बात भी की, लेकिन लड़की के पिता ने मना कर दिया. इसके बाद लड़की ने भी बातचीत करना बंद कर दिया.  

इसलिए पिता की हत्या की बनाई योजना 
इसको लेकर आरोपी युवक काफी परेशान हो गया. इस बीच लड़की की शादी कहीं और तय हो गई. 10 दिसंबर को लड़की की शादी होनी है. वहीं, आरोपी युवक ने नाराज होकर लड़की के पिता की हत्या की योजना बना ली. ताकि लड़की की शादी लेट हो जाए और वह इस दौरान उसके परिवार की सहानुभूति लेकर उससे शादी कर लेगा. 

मेरठ से पिस्टल लाकर की हत्या 
आरोपी द्वारा रेकी की गई और उसके बाद 30 अक्टूबर को उसने मेरठ से अपने एक दोस्त से अवैध पिस्टल लाकर महिपाल की गोली मारकर हत्या कर दी. अब पुलिस ने 48 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. 

यह भी पढ़ें : ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने बाइक में मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत

यह भी पढ़ें :  समलैंगिक एप पर मिले, फ्लैट में लड़कों की रातभर पार्टी, अलीगढ़ के लड़के की नोएडा में मौत बनी पुलिस के लिए पहेली

TAGS

Greater Noida

Trending news

Greater Noida
एकतरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, सनकी आशिक ने लड़की के पिता काे रास्ते से हटाया
mirzapur news
यूपी के इस जिले में लगता भूतों का मेला, शेर के रूप में प्रकट हुए थे भगवान शिव
Hapur News
बीच सड़क पर मुस्लिम युवकों की गुंडई, हापुड़ में एक युवक को बेरहमी से पीटा
Saharanpur news
सुनो! मैं शादी नहीं करूंगा... दूल्हे के एक फोन कॉल ने उजाड़ दी दुल्हन की दुनिया
hamirpur news
पति ने पत्नी को लोहे की रॉड से पीटकर उतारा मौत के घाट,चीख-पुकार सुनकर कांप उठा गांव
Pilibhit news
जंगली हाथियों का आतंक, घर में घुसकर अधेड़ को रौंद डाला, दहशत में गांव वाले
Mathura News
मथुरा में नाबालिक के मुंह में कपड़ा ठूंसकर तीन दरिंदों ने किया सामूहिक दुष्कर्म
Mathura News
मथुरा में ढाबे की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का खेल, तीन गिरफ्तार
Bahraich news
बहराइच में फिर भेड़िए का आतंक! 3 साल की मासूम को जबड़ों में दबोच ले गया आदमखोर
Bareilly News
67 साल के पति को दूध में नशा देकर किया बेहोश, प्रेमी संग मिलकर किया सीने पर तांडव...