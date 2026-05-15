सावधान! लोन दिलाने के नाम पर देशभर में की करोड़ों की ठगी, 6 ठग गिरफ्तार

Greater Noida News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस और साइबर सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए देश भर में लोगों को ठगने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों को बेहद सस्ती दरों और सब्सिडी वाले होम व बिजनेस लोन दिलाने का लालच देता था.पुलिस ने सेक्टर-1 स्थित कृष्णा काउंटी सोसायटी के एक टावर की छत से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए सभी आरोपी मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं, जो ग्रेटर नोएडा को अपना ठिकाना बनाकर पूरे देश में ठगी का जाल फैलाए हुए थे. इनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, कॉलिंग डेटा और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जो इनके काले कारनामों की गवाही दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर विज्ञापनों से ढूंढते थे शिकार

जांच में सामने आया है कि यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था. ये लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक विज्ञापन चलाते थे, जिनमें कम ब्याज दर पर सरकारी लोन दिलाने का दावा किया जाता था. जैसे ही कोई जरूरतमंद व्यक्ति या बेरोजगार युवक इन विज्ञापनों पर क्लिक करता था, उसे गिरोह के सदस्यों का नंबर मिल जाता था. इसके बाद आरोपी खुद को सरकारी विभाग का बड़ा अधिकारी बताकर लोगों से बात करते थे और उन्हें यकीन दिलाते थे कि उनका लोन पास हो जाएगा. भरोसे में लेने के बाद, फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, बीमा, एनओसी और जीएसटी जैसी अलग-अलग औपचारिकताओं के नाम पर पीड़ितों से लाखों रुपये ऐंठ लिए जाते थे. पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह एक व्यक्ति से औसतन दो से चार लाख रुपये तक वसूल लेता था और पैसे मिलने के बाद या तो नंबर बंद कर देता था या बहाने बनाने लगता था.

पकड़े जाने से बचने के लिए अपनाते थे पुराने तरीके

हैरानी की बात यह है कि आज के डिजिटल युग में भी यह गिरोह पुलिस से बचने के लिए पुराने कीपैड फोन का ज्यादा इस्तेमाल करता था ताकि उनकी डिजिटल ट्रैकिंग न हो सके. ये लोग लगातार सिम कार्ड बदलते रहते थे और एक 'बॉस' के इशारे पर काम करते थे. पुलिस ने इनके पास से आठ कीपैड फोन, छह स्मार्टफोन और 15 ऐसे रजिस्टर बरामद किए हैं जिनमें हजारों संभावित शिकारों की सूची और लेनदेन का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है. फिलहाल पुलिस इस गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है और पकड़े गए आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि अब तक कितने करोड़ों का चूना लगाया जा चुका है.

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सावधानी ही बचाव का सबसे बड़ा रास्ता

इस घटना के बाद पुलिस ने आम जनता के लिए भी चेतावनी जारी की है. डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर दिखने वाले लुभावने विज्ञापनों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. किसी भी सरकारी योजना या लोन के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या बैंक की शाखा में जाकर ही जानकारी लें. याद रखें कि कोई भी असली बैंक या सरकारी संस्था लोन देने से पहले आपसे निजी खातों में मोटी रकम या प्रोसेसिंग फीस जमा करने की मांग नहीं करती. अगर कोई आपसे फाइल चार्ज या बीमा के नाम पर पहले पैसे मांगे, तो समझ जाएं कि वह ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को सूचना देना ही समझदारी है.