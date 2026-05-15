Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3217924
Zee UP-UttarakhandNoida

सावधान! लोन दिलाने के नाम पर देशभर में की करोड़ों की ठगी, 6 ठग गिरफ्तार

Greater Noida News :  ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस और साइबर सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए देश भर में लोगों को ठगने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 15, 2026, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! लोन दिलाने के नाम पर देशभर में की करोड़ों की ठगी, 6 ठग गिरफ्तार

Greater Noida News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस और साइबर सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए देश भर में लोगों को ठगने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों को बेहद सस्ती दरों और सब्सिडी वाले होम व बिजनेस लोन दिलाने का लालच देता था.पुलिस ने सेक्टर-1 स्थित कृष्णा काउंटी सोसायटी के एक टावर की छत से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए सभी आरोपी मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं, जो ग्रेटर नोएडा को अपना ठिकाना बनाकर पूरे देश में ठगी का जाल फैलाए हुए थे. इनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, कॉलिंग डेटा और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जो इनके काले कारनामों की गवाही दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर विज्ञापनों से ढूंढते थे शिकार
जांच में सामने आया है कि यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था. ये लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक विज्ञापन चलाते थे, जिनमें कम ब्याज दर पर सरकारी लोन दिलाने का दावा किया जाता था. जैसे ही कोई जरूरतमंद व्यक्ति या बेरोजगार युवक इन विज्ञापनों पर क्लिक करता था, उसे गिरोह के सदस्यों का नंबर मिल जाता था. इसके बाद आरोपी खुद को सरकारी विभाग का बड़ा अधिकारी बताकर लोगों से बात करते थे और उन्हें यकीन दिलाते थे कि उनका लोन पास हो जाएगा. भरोसे में लेने के बाद, फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, बीमा, एनओसी और जीएसटी जैसी अलग-अलग औपचारिकताओं के नाम पर पीड़ितों से लाखों रुपये ऐंठ लिए जाते थे. पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह एक व्यक्ति से औसतन दो से चार लाख रुपये तक वसूल लेता था और पैसे मिलने के बाद या तो नंबर बंद कर देता था या बहाने बनाने लगता था.

पकड़े जाने से बचने के लिए अपनाते थे पुराने तरीके
हैरानी की बात यह है कि आज के डिजिटल युग में भी यह गिरोह पुलिस से बचने के लिए पुराने कीपैड फोन का ज्यादा इस्तेमाल करता था ताकि उनकी डिजिटल ट्रैकिंग न हो सके. ये लोग लगातार सिम कार्ड बदलते रहते थे और एक 'बॉस' के इशारे पर काम करते थे. पुलिस ने इनके पास से आठ कीपैड फोन, छह स्मार्टफोन और 15 ऐसे रजिस्टर बरामद किए हैं जिनमें हजारों संभावित शिकारों की सूची और लेनदेन का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है. फिलहाल पुलिस इस गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है और पकड़े गए आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि अब तक कितने करोड़ों का चूना लगाया जा चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

सावधानी ही बचाव का सबसे बड़ा रास्ता
इस घटना के बाद पुलिस ने आम जनता के लिए भी चेतावनी जारी की है. डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर दिखने वाले लुभावने विज्ञापनों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. किसी भी सरकारी योजना या लोन के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या बैंक की शाखा में जाकर ही जानकारी लें. याद रखें कि कोई भी असली बैंक या सरकारी संस्था लोन देने से पहले आपसे निजी खातों में मोटी रकम या प्रोसेसिंग फीस जमा करने की मांग नहीं करती. अगर कोई आपसे फाइल चार्ज या बीमा के नाम पर पहले पैसे मांगे, तो समझ जाएं कि वह ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को सूचना देना ही समझदारी है.

 

TAGS

Greater Noida news

Trending news

Gorakhpur News
CM योगी का गोरखपुर दौरा: शहर को मिलेगी जलभराव से मुक्ति और नए स्टेडियम की सौगात
raebareli news
पति बना प्यार में रुकावट, पत्नी ने प्रेमी संग रची मौत की साजिश
Kuldeep Singh Sengar case
कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, उम्रकैद की सजा निलंबित करने के HC के आदेश को SC ने पलटा
prayagraj news
प्रयागराज: रेलवे की जमीन पर बनी 'संगमरमर मस्जिद' के पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई
Bareilly News
होटल बना ‘लव जिहाद’ का अड्डा? नाबालिग छात्रा के साथ पकड़ा गया युवक
prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला:21 से कम उम्र के लड़कों को लिव-इन में नहीं मिलेगी सुरक्षा
Protest against liquor shops
हाथ में झाड़ू-चप्पल और नारेबाजी, शराब ठेका हटाने के लिए सड़क पर उतरीं महिलाएं
baghpat news
बागपत में पानी की टंकी के अंदर घुसी युवती, पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
Disaster Relief
आपदा में मौत पर पीड़ित परिवार को मिलेगा 4 लाख रुपये का मुआवजा,33% फसल नुकसान पर राहत
bijnor news
बिजनौर में बर्थ डे पार्टी पर दोस्तों ने की युवक की गोली मारकर हत्या!