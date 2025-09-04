Noida News: हैलो! आपके नंबर मनी लॉन्ड्रिंग केस... सुनकर रिटायर्ड प्रोफेसर के पैरो तले जमीन खिसकी, लग गया 1 करोड़ 2 लाख का चूना

Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. जिससे हड़कंप मच गया है. जहां पर साइबर अपराधियों ने सेवानिवृत्त प्रोफेसर को सात दिन तक बंधक बनाकर रखा और 1 करोड़ 2 लाख की ठगी की.

कहां का है मामला?

बता दें कि 92 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर बुद्धिश्वर सिंह सेक्टर-30 में रहने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, 26 अगस्त को पीड़ित को एक कॉल आया जिसमें खुद को ट्राई का कर्मचारी बताया गया. कॉल करने वाले ने कहा कि उनका नंबर मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में शामिल है. इसके बाद कथित पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉल कर बुजुर्ग को विश्वास में लिया. वीडियो कॉल में नकली कोर्ट रूम, वकील और सीबीआई डायरेक्टर दिखाया गया.

जालसाजों ने धमकी दी कि सहयोग नहीं करने पर उनके परिवार पर खतरा मंडरा सकता है. इसी डर से प्रोफेसर को सात दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और 1.02 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए. जालसाजों ने कहा कि जांच पूरी होने पर रकम लौटा दी जाएगी, लेकिन बाद में पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ.

मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में दर्ज की गई है. पुलिस खातों को फ्रीज कराने और रकम होल्ड कराने के लिए संबंधित बैंक अधिकारियों से संपर्क में है. एडीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा.

