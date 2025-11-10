दिल्ली ब्लास्ट का नोएडा गाजियाबाद में क्या पड़ा असर? सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में चौकसी बढ़ी

Delhi Blast noida Alert: दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. दिल्ली से आने वाले वाहनों की कड़ी चेकिंग की जा रही है. हर संदिग्ध पर नजर रखी गई है. साथ ही पूछताछ की जा रही है. नोएडा और गाजियाबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है.

चलती कार में हुआ था धमाका

बता दें कि दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास शाम करीब 6:45 बजे एक चलती कार में अचानक तेज धमाका हो गया. इसके बाद लगभग एक दर्जन गाड़ियों में आग लग गई. धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. आसपास अफरातफरी मच गई.

पॉश इलाकों में संदिग्धों से पूछताछ

ब्लास्ट के बाद नोएडा के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की चेकिंग बढ़ा दी गई है. भारी पुलिस फोर्स अलग अलग इलाके में चेकिंग अभियान चला रही है. शहर के सबसे पॉश इलाके में से एक सेक्टर 18 के चेकिंग की जा रही है. संदिग्ध वाहनों और लोगों को रोकर पूछताछ की जा रही है. मेट्रो स्टेशन और आसपास के इलाकों के पास पुलिस ने गस्त बढ़ा दी है. सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है. सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है.

दिल्ली ब्लास्ट में 13 की मौत

बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत की सूचना है. एक दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह ब्लास्ट में घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं. इसके बाद वह घटनास्थल पर भी जाएंगे. वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने अधिकारियों को चेकिंग के निर्देश दिए हैं.

