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नोएडा में अवैध दवाओं का भंडाफोड़, नामी फ्लैट में चल रहा धंधा, 2.48 करोड़ का स्टॉक जब्त

Noida News: नोएडा सेक्टर-76 स्थित एक फ्लैट से करीब 2.48 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध दवाएं बरामद की गई हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 23, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:49 PM IST
नोएडा में अवैध दवाओं का भंडाफोड़, नामी फ्लैट में चल रहा धंधा, 2.48 करोड़ का स्टॉक जब्त
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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