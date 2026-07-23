नोएडा में अवैध दवाओं का भंडाफोड़, नामी फ्लैट में चल रहा धंधा, 2.48 करोड़ का स्टॉक जब्त

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Noida News: नोएडा में ड्रग विभाग, सीडीएससीओ और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर-76 स्थित एक फ्लैट से करीब 2.48 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध दवाएं बरामद की हैं. मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बरामद दवाओं को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.
नोएडा सेक्टर 76 में की गई छापेमारी
औषधि निरीक्षक गौतमबुद्धनगर जयसिंह ने बताया कि अंतरराज्यीय प्रकोष्ठ, अपराध शाखा चाणक्यपुरी (नई दिल्ली) से मिली सूचना और डीडीसी (आई) उत्तर जोन, गाजियाबाद के निर्देश पर संयुक्त छापेमारी की गई. टीम में सीडीएससीओ उत्तर जोन, अपराध शाखा दिल्ली और औषधि विभाग के अधिकारी शामिल थे. संयुक्त टीम ने अमरापल्ली प्रिंसली एस्टेट, सेक्टर-76, नोएडा के फ्लैट नंबर जे-402 पर छापा मारा. जांच के दौरान फ्लैट में आनंद कुमार, बसंत लाल वर्णवाल और प्रीति मौजूद मिले. जांच में सामने आया कि फ्लैट का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में तैयार दवाओं के अवैध भंडारण के लिए किया जा रहा था.
जैविक दवाएं बरामद हुईं
छापेमारी में गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन, टीके, ह्यूमन एल्ब्यूमिन, इम्युनोग्लोबुलिन, रेबीज वैक्सीन, सर्पदंश एंटीसीरम (आईपी) सहित कई महंगी और महत्वपूर्ण जैविक दवाएं बरामद हुईं. जांच के दौरान कई दवाओं पर सरकारी आपूर्ति, बिक्री के लिए नहीं अंकित मिला. इससे इनके अनधिकृत कब्जे और संभावित दुरुपयोग की आशंका जताई गई है. इसके अलावा जिन दवाओं को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाना चाहिए था, उन्हें सामान्य कमरे के तापमान पर रखा गया था.
2 करोड़ बताई जा रही कीमत
अधिकारियों के अनुसार जब्त दवाओं की कुल कीमत उनके एमआरपी के आधार पर 2,48,66,658.31 रुपये आंकी गई है. जांच के लिए आठ दवा उत्पादों के नमूने औषधि निरीक्षक ने एकत्र किए हैं, जबकि आयातित दवाओं के नमूने सीडीएससीओ उत्तर जोन द्वारा लिए जाएंगे. कार्रवाई के दौरान आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस और औषधि विभाग ने जब्त दवाओं तथा अन्य सामग्री को कब्जे में लेकर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.