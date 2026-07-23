नोएडा में अवैध दवाओं का भंडाफोड़, नामी फ्लैट में चल रहा धंधा, 2.48 करोड़ का स्टॉक जब्त

नोएडा सेक्टर 76 में की गई छापेमारी

औषधि निरीक्षक गौतमबुद्धनगर जयसिंह ने बताया कि अंतरराज्यीय प्रकोष्ठ, अपराध शाखा चाणक्यपुरी (नई दिल्ली) से मिली सूचना और डीडीसी (आई) उत्तर जोन, गाजियाबाद के निर्देश पर संयुक्त छापेमारी की गई. टीम में सीडीएससीओ उत्तर जोन, अपराध शाखा दिल्ली और औषधि विभाग के अधिकारी शामिल थे. संयुक्त टीम ने अमरापल्ली प्रिंसली एस्टेट, सेक्टर-76, नोएडा के फ्लैट नंबर जे-402 पर छापा मारा. जांच के दौरान फ्लैट में आनंद कुमार, बसंत लाल वर्णवाल और प्रीति मौजूद मिले. जांच में सामने आया कि फ्लैट का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में तैयार दवाओं के अवैध भंडारण के लिए किया जा रहा था.