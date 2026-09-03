/पर्दों के पीछे खौफ! चलती बस में निर्भया जैसी वारदात से जागी नोएडा पुलिस, 8 स्लीपर बसों पर चला चाबुक

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Noida Police Checking Drive: दिल्ली में चलती स्लीपर बस के अंदर 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया. जिसके बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. इस घटना के बाद नोएडा पुलिस ने दिल्ली से सटे चिल्ला बॉर्डर पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के नियमों और सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करने वाली स्लीपर बसों की बारीकी से जांच की जा रही है.
नोएडा ट्रैफिक DCP अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और ARTO की संयुक्त टीमों ने पिछले दो दिनों में 40 से ज्यादा गाड़ियों की जांच की है और 8 बसों को जब्त किया है. बिना मानक वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है.
आखिर हुआ क्या था 4 अगस्त की रात?
यह पूरा मामला 4 अगस्त की रात से जुड़ा हुआ है, जो 31 अगस्त को खुलकर सामने आया. पुलिस के मुताबिक, यूपी के मैनपुरी की रहने वाली 11वीं की छात्रा घर में कहासुनी के बाद बिना बताए ग्रेटर नोएडा में अपने रिश्तेदार के घर आने के लिए निकली थी. रात में बारिश और अंधेरे के बीच वह ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतरी. वहां से वाहन का इंतजार कर रही छात्रा ने एक खाली स्लीपर बस को रुकने का इशारा किया. बस के ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप ने उसे नोएडा सेक्टर-63 छोड़ने की बात कहकर बैठा लिया.
बस के अंदर दरिंदगी, दो आरोपी गिरफ्तार
बस में शीशों पर गहरे पर्दे लगे थे, जिससे अंदर की गतिविधियां बाहर नहीं दिख सकती थीं. रास्ते में ड्राइवर और कंडक्टर ने नाबालिग से दरिंदगी की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. आरोपियों ने छात्रा को कश्मीरी गेट बस टर्मिनल के पास रिंग रोड पर उतार दिया और फरार हो गए. पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर उसी रात कश्मीरी गेट पुलिस से संपर्क किया. शिकायत मिलते ही पुलिस ने सड़क के CCTV कैमरों की जांच की और तिमारपुर की एक पार्किंग से बस को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
मामले पर NHRC का संज्ञान
पुलिस के मुताबिक, बस की सीटों, स्टीयरिंग व्हील से फिंगरप्रिंट और फोरेंसिक सैंपल ले लिए गए हैं. आरोपियों के कपड़े जब्त कर DNA जांच के लिए भेजे गए हैं. रिपोर्ट आते ही पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी. इस घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली और गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और मैनपुरी SP को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
यह घटना 16 दिसंबर 2012 के चर्चित 'निर्भया कांड' की याद दिलाती है, जिसमें चलती बस में युवती के साथ दरिंदगी हुई. इसके बाद दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी. इस ताजा मामले ने एक बार फिर चलती बसों में महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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