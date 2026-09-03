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पर्दों के पीछे खौफ! चलती बस में निर्भया जैसी वारदात से जागी नोएडा पुलिस, 8 स्लीपर बसों पर चला चाबुक

Noida Police Checking Drive: दिल्ली में बस के अंदर गैंगरेप की घटना के बाद नोएडा पुलिस ने चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी है. यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षा इंतजामों और नियमों के पालन को लेकर स्लीपर बसों की बारीकी से जांच की गई. साथ ही, लापरवाही बरतने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई. पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 03, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:28 AM IST
पर्दों के पीछे खौफ! चलती बस में निर्भया जैसी वारदात से जागी नोएडा पुलिस, 8 स्लीपर बसों पर चला चाबुक
Image Credit: Noida Police Checking Drive

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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