/पर्दों के पीछे खौफ! चलती बस में निर्भया जैसी वारदात से जागी नोएडा पुलिस, 8 स्लीपर बसों पर चला चाबुक

आखिर हुआ क्या था 4 अगस्त की रात?

यह पूरा मामला 4 अगस्त की रात से जुड़ा हुआ है, जो 31 अगस्त को खुलकर सामने आया. पुलिस के मुताबिक, यूपी के मैनपुरी की रहने वाली 11वीं की छात्रा घर में कहासुनी के बाद बिना बताए ग्रेटर नोएडा में अपने रिश्तेदार के घर आने के लिए निकली थी. रात में बारिश और अंधेरे के बीच वह ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतरी. वहां से वाहन का इंतजार कर रही छात्रा ने एक खाली स्लीपर बस को रुकने का इशारा किया. बस के ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप ने उसे नोएडा सेक्टर-63 छोड़ने की बात कहकर बैठा लिया.